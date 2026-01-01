Violenta noche del 31 de diciembre dejó a dos fallecidos y a muchos heridos de gravedad

La noche del 31 de diciembre estuvo marcada por una serie de accidentes de tránsito en diferentes zonas del país, que dejaron como saldo dos personas fallecidas y varios heridos en condición crítica, de acuerdo con la atención brindada por la Cruz Roja Costarricense.

Dos personas fallecieron en el sitio

Los casos más graves de la noche se registraron en Puntarenas y San José, donde los pacientes fueron declarados sin signos vitales en el lugar de los hechos.

En Volcán de Buenos Aires de Puntarenas, a eso de las 6:38 p. m., un hombre perdió la vida tras sufrir el derrape de la motocicleta que conducía. Personal de una unidad básica de la Cruz Roja que atendió la emergencia confirmó el fallecimiento en el sitio.

Minutos después, a las 7:30 p. m., en Hatillo, San José, otro hombre murió luego de ser atropellado por un vehículo liviano. Al lugar se desplazó una unidad avanzada, pero el paciente ya no presentaba signos vitales.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atendieron ambos casos y se hicieron cargo del levantamiento de los cuerpos.

Atropellos y colisiones dejaron varios heridos críticos

Además de los fallecimientos, la Benemérita atendió múltiples accidentes con personas trasladadas en condición crítica a distintos hospitales del país.

En Alajuela centro, a las 6:09 p. m., un hombre fue atropellado por un vehículo liviano y trasladado en estado crítico al Hospital San Rafael.

Pocos minutos después, en Buenos Aires de Puntarenas, se reportó el choque entre un carro y una motocicleta, que dejó a una mujer adulta en condición crítica, trasladada a la Clínica de Buenos Aires.

Un caso similar ocurrió en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, donde un motociclista fue llevado en estado crítico a la Clínica de Filadelfia, tras chocar con un vehículo.

Emergencias se extendieron por el Valle Central y la costa

En el Valle Central, específicamente en Desamparados, un masculinohombre adulto fue atropellado por un vehículo liviano y trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Más tarde, en San José centro, distrito Catedral, una colisión entre vehículo y motocicleta dejó a un paciente muy grave y fue remitido al Hospital Calderón Guardia.

En otro hecho ocurrido nuevamente en Hatillo, poco antes de las 9 de la noche, una motocicleta atropelló a un masculino, dejando dos pacientes en condición crítica, ambos trasladados al Hospital San Juan de Dios.

Media hora después, en Matama de Limón, un choque entre un carro y una moto provocó el traslado de un hombre en condición delicada, al Hospital Tony Facio, mientras que en Esparza de Puntarenas, un atropello dejó a otro adulto en condición crítica, atendido y trasladado al Hospital Monseñor Sanabria.

Llamado a la prudencia en carretera

La Cruz Roja reiteró el llamado a la prudencia y responsabilidad al volante, especialmente durante fechas festivas, cuando aumenta el tránsito vehicular y el riesgo de accidentes graves.

