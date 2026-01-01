¿Seguirán la lluvia y el frío este 1.º de enero? Así estará el tiempo en Costa Rica

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este 1.º de enero de 2026 el país continuará bajo la influencia del empuje frío número 8, condición que mantendrá vientos acelerados, ambiente fresco y lluvias aisladas en distintas regiones durante el inicio del año.

Vientos fuertes durante la madrugada y la mañana

El empuje frío #8 mantendrá vientos fuertes este 1.º de enero, según el IMN. (Canva/Canva)

Según el IMN, los vientos alisios se mantendrán acelerados, con ráfagas fuertes que podrían presentarse principalmente en el Valle Central, zonas montañosas y el Pacífico Norte. Estas condiciones serán más notorias durante la madrugada y la mañana, por lo que se recomienda precaución, especialmente en carretera y para actividades al aire libre.

Caribe y Zona Norte con nubosidad y lloviznas

En el Caribe y la Zona Norte, se espera nubosidad parcial durante la mañana, la cual se mantendrá a lo largo del día. El IMN señaló que existe posibilidad de lloviznas en las cordilleras, algunas de las cuales podrían ingresar hacia el este del Valle Central, generando condiciones más frescas y húmedas en esos sectores.

Pacífico con tiempo más estable

Para el Pacífico Central y Pacífico Sur, el pronóstico indica un patrón relativamente estable durante gran parte del día. No obstante, no se descartan lluvias dispersas y localizadas en horas de la tarde, especialmente en sectores montañosos.

Hacia las primeras horas de la noche, el IMN advirtió sobre la posibilidad de lluvias costeras en el Pacífico Sur, asociadas a la dinámica atmosférica del empuje frío.

En el Pacífico se espera un patrón más estable, con lluvias aisladas por la tarde.

Recomendación para este inicio de año

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, tomar precauciones por los vientos fuertes y considerar las condiciones climáticas antes de realizar desplazamientos o actividades recreativas durante este inicio del 2026.

