Autoridades responden al desgarrador llamado de un papá y mantienen búsqueda de joven en Jacó

Las autoridades costarricenses mantienen activos los operativos de búsqueda de un joven estadounidense desaparecido hace una semana en playa Jacó. El papá del joven hizo un desesperado llamado de ayuda que ha conmovido en redes sociales.

Se trata de Alon Xavier Méndez, de 16 años, quien fue arrastrado por una corriente el pasado miércoles mientras se encontraba en el mar.

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Sobrevuelos del Servicio de Vigilancia Aérea del MSP para intentar hallar al joven. Foto: MSP

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Padre clama ayuda

El padre del adolescente, Javier Méndez, veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, compartió un video en el que solicita apoyo para encontrar a su hijo.

“Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hijo. A mí nunca se me ha muerto un niño, no sé qué hacer”, expresó visiblemente afectado en el mensaje que circula en redes sociales.

Javier Méndez pide desesperadamente ayuda para encontrar a su hijo que fue arrastrado por el mar (cortesía/cortesía)

Operativo en el mar y en el aire

La mañana de este miércoles, el Servicio de Vigilancia Aérea desplegó el avión 004 para realizar sobrevuelos en Jacó, como parte de las labores de búsqueda coordinadas con la Cruz Roja Costarricense.

Además, el Servicio Nacional de Guardacostas ha colaborado con una embarcación que realiza recorridos en el área marítima, con el objetivo de dar con el paradero del joven.

Lo que ocurrió en el mar

Según relató el padre, el joven ingresó al agua junto a un amigo. Su acompañante logró salir tras permanecer aproximadamente diez minutos en el mar, mientras que Alon fue arrastrado por la corriente.

Pese a que varias personas intentaron brindar ayuda en el momento, no fue posible realizar el rescate.

Las autoridades mantienen activos los esfuerzos por mar y aire, mientras el caso continúa en desarrollo y bajo coordinación entre los distintos cuerpos de emergencia.