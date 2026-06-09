Autoridades revelan la lesión que sufrió el guarda baleado en la Villa Olímpica de Desamparados

El guarda de seguridad que resultó herido durante un aparente intento de robo de arma en la Villa Olímpica de Desamparados sufrió una grave herida de bala en el rostro, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

La información surge después del violento ataque ocurrido la mañana de este martes, cuando un sospechoso del violento ataque habría intentado despojar al oficial de su arma de fuego.

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Cruz Roja confirmó nuevos detalles sobre el ataque ocurrido en Desamparados. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Disparo impactó su cara

De acuerdo con la Cruz Roja, la alerta la recibieron a las 9:13 a. m. cuando los socorristas llegaron al sitio y encontraron al hombre con una lesión de extrema gravedad.

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“Se informa de un hombre adulto con herida por arma de fuego a nivel facial, se le aborda y se traslada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios”, indicó la institución.

La víctima permanece bajo atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Ataque ocurrió dentro de la Villa Olímpica

El hecho ocurrió minutos antes de las 9 a. m. dentro de la Villa Olímpica de Desamparados.

Según explicó previamente David Hidalgo, jefe de la Policía Municipal de Desamparados, el móvil del ataque habría sido el robo del arma de fuego que portaba el guarda.

Las autoridades cuentan con videos de seguridad y otra evidencia que podría resultar clave para identificar y capturar al responsable.

El caso permanece bajo investigación.