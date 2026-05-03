Autoridades toman acción contra sospechoso de amenazas de tiroteo en el TEC

El exestudiante del TEC de apellidos Castro Aguilar, de 24 años, sospechoso de realizar amenazas de tiroteo que alarmaron a estudiantes y profesores, recibió una noticia que nadie quiere escuchar: deberá permanecer tres meses en prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra.

La medida cautelar fue impuesta luego de que las autoridades judiciales analizaran el caso que generó preocupación dentro de la comunidad estudiantil.

El sospechoso se encuentra detenido desde el pasado martes 28 de abril, cuando fue capturado por las autoridades en San Carlos.

Las amenazas provocaron alarma entre estudiantes, docentes y funcionarios del TEC, debido al temor que generó la posibilidad de un ataque armado dentro de la institución educativa.

Ahora, el caso continuará bajo investigación para determinar el alcance de los hechos atribuidos al sospechoso.

Exestudiante del TEC escondía otro secreto

El exestudiante del TEC de apellidos Castro Aguilar, de 24 años, detenido como sospechoso de realizar amenazas de tiroteo contra la universidad, escondía otro secreto que quedó al descubierto este miércoles 29 de abril durante un allanamiento en su casa, en San Carlos de Alajuela.

Las autoridades no solo le decomisaron celulares y una computadora, sino que además encontraron varios sellos aparentemente falsos, relacionados con instituciones públicas y profesionales.

Entre lo hallado figuran sellos del Ministerio de Educación Pública (MEP), del Ministerio de Salud y hasta de una supuesta nutricionista.

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El exestudiante del TEC de apellidos Castro Aguilar, de 24 años, detenido como sospechoso de realizar amenazas de tiroteo le allanaron su casa en San Carlos. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Ahora, Castro no solo deberá enfrentar cargos por amenazas agravadas y terrorismo contra la Rectoría y personal del Tecnológico de Costa Rica, sino que además le abrieron una nueva causa por aparente falsificación de documentos.

De acuerdo con la investigación, los sellos habrían sido utilizados para, supuestamente, falsificar certificados de cursos de manipulación de alimentos, títulos y otros documentos.

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El exestudiante del TEC de apellidos Castro Aguilar, de 24 años, detenido como sospechoso de realizar amenazas de tiroteo le allanaron su casa en San Carlos. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El hallazgo ocurrió durante las diligencias judiciales realizadas tras su detención por las amenazas que obligaron a activar protocolos de seguridad en el TEC.

Las autoridades mantienen bajo análisis los dispositivos electrónicos decomisados y continúan investigando el alcance de la presunta falsificación.