Ayude a dar con Zimba, un perrito que da servicio auxiliar médico

Zimba es un perrito entrenado para dar servicios auxiliares Medicos y está desaparecido, su dueña está desesperada porque es su fiel compañero que la ayuda en su salud física y mental.

El peludito es un Yorkie y de acuerdo con Caridad Rodríguez, su dueña, fue entrenado en Estados Unidos para que detecte cuando a ella le va a dar un ataque o desmayo.

Ellos se vinieron hace dos meses para Costa Rica y están viviendo en Carrizal Puntarenas, cerca de las cabinas San Isidro.

El animalito como cualquier otro le gusta correr y justamente eso fue lo que ocurrió, estaba en su hogar, pero al ver la puerta abierta salió corriendo y no regresó a casa, quizás porque no conoce muy bien la zona y no sabe cómo regresar.

“Lo necesito fisicamente y emocionalmente por mi salud, estoy muy angustiada y desesperada. Ya no sé a quién gritarle esta pesadilla.

“Zimba estaba dentro de la casita sin su perchera ó collar puesto. El señor de la casa principal entró y al salir dejó la puerta entrecerrada y el mascota de él empujó la puerta y Zimba salió corriendo hacia el fondo para la playa y se perdió”, expresó Rodríguez.

Toda esta situación ocurrió la tarde del viernes 8 de diciembre anterior, desde entonces su dueña la ha buscado por todo lado, incluso cree que podría estar entre los barrios de Carrizal y Barranca, Puntarenas.

Ella además ha pegado muchos volantes en busca de su compañero fiel.

Zimba tiene la cabecita y sus cuatro patitas color amarillo-rubio y su cuerpo es plateado.

Si usted la ha visto o sabe dónde está no dude en llamar para que regrese a su dueña quien además la necesita para su salud.

Usted puede llamar al con Caridad al 6294-7214.