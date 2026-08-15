Sucesos

Balacera cerca de polideportivo de Cartago deja un hombre muerto dentro de carro y otro herido de gravedad

Uno de los hombres murió en el asiento del acompañante

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Una balacera contra un carro, ocurrida la tarde de este sábado en la provincia de Cartago, dejó como saldo un hombre fallecido y otro gravemente herido.

El crimen fue confirmado a La Teja por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que los hechos ocurrieron a eso de la 1:47 p.m. en las cercanías del polideportivo de Cartago.

LEA MÁS: Informe policial revela cómo ocurrió realmente el atroz homicidio de un niño de 12 años

“La Cruz Roja movilizó sus unidades hacia el sector de Cartago, esto en el polideportivo, para la atención de heridos por arma de fuego. Al llegar la escena se encuentran dos personas, una de ellas sin signos de vida y la otra es trasladada en condición crítica al centro médico”, explicó Cindy Marín Chávez, de la Cruz Roja.

El ahora fallecido viajaba en el asiento del acompañante. Foto redes sociales.
El ahora fallecido viajaba en el asiento del acompañante. Foto redes sociales. (Redes/El ahora fallecido viajaba en el asiento del acompañante. Foto redes sociales.)

En cuanto a lo sucedido, la versión preliminar que ha trascendido es que el ahora fallecido y el hombre que resultó herido viajaban junto en un carro blanco por las inmediaciones del lugar mencionado, momento en que habrían sido interceptados por otros sujetos que los atacaron a balazos.

LEA MÁS: Niño de 12 años asesinado a balazos en Orotina iba a celebrar una fecha muy especial este lunes

A raíz de la lluvia de disparos, el hombre que viajaba en el asiento del acompañante falleció de forma inmediata dentro del carro, mientras que el conductor resultó herido de gravedad y fue llevado en condición crítica al hospital Max Peralta de Cartago.

De momento la Policía Judicial no ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que habrían mediado en el mortal ataque.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
hombre muerto dentro de carropolideportivo de CartagoCruz Rojaherido de gravedad por arma de fuego
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.