Balacera en Pavas deja un adolescente herido de gravedad

El ataque ocurrió esta tarde en el sector de Bribrí, Lomas de Pavas

Por Silvia Coto

Una balacera la noche de este martes dejó un menor de 16 años herido de gravedad en Bribrí, en Lomas de Pavas, San José.

Según los primeros reportes, en apariencia se escucharon varios disparos y cuando los vecinos salieron encontraron al jovencito malherido.

En un video que circula en redes sociales se observa la desesperación de los vecinos por llevarlo a un centro médico en un carro particular; sin embargo, luego es abordado en una ambulancia.

Un menor fue asesinado a balazos en Pavas. (Silvia Coto)

El adolescente fue trasladado al centro médico.

El caso quedó en manos de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

Las causas del tiroteo aún no han sido confirmadas y el caso permanece bajo investigación.

