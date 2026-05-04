Bebé de un mes sobrevivió de milagro a violento accidente de camión en Cartago

Un bebé de apenas un mes y 12 días de nacido sobrevivió de milagro a un violento accidente de tránsito, en el cual el camión en el que viajaba junto con sus papás chocó contra una casa luego de que, en apariencia, se quedara sin frenos.

Pese al milagro, los papás del menor se llevaron una tremenda regañada por una situación que fue señalada como una irresponsabilidad de su parte.

El aparatoso accidente ocurrió a eso de las 3:45 p.m. de este domingo en Cartago, específicamente en la urbanización Manuel de Jesús Jiménez, 75 metros al sur del motel Casa Blanca.

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El camión se habría quedado sin frenos. Foto Accidentes de Costa Rica. (Face/Choque camión Cartago.)

Un video que circula en redes sociales muestra cómo el camión recorrió varios metros en reversa hasta estrellar su parte trasera contra una vivienda.

Trascendió que el bebé iba en brazos de su madre y, al parecer, al momento del choque ambos impactaron el interior del parabrisas del camión.

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Vecinos que vieron lo ocurrido ayudaron a los afectados y en cuestión de pocos minutos el bebé fue llevado a un centro médico.

Ante una consulta hecha por La Teja, el doctor Carlos Jiménez, director general del Hospital Nacional de Niños, confirmó que afortunadamente el bebé se encuentra fuera de peligro.

El bebé viajaba en brazos de su mamá. Foto Accidentes de Costa Rica. (Face/Choque camión Cartago.)

“Este paciente se encuentra estable, está en la sala de observación del Servicio de Emergencias. Hacer hincapié en que ningún bebé debe viajar en ningún tipo de vehículo si no lleva el respectivo dispositivo de seguridad. Este bebé de milagro se encuentra bien, gracias a Dios”.

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Jiménez fue más allá y catalogó como una irresponsabilidad la situación que ocurrió este domingo con ese bebé.

“Es una absoluta irresponsabilidad por parte de los padres de familia llevar niños sin dispositivos de seguridad en cualquier vehículo”, destacó.