Bomberos reciben alerta sobre avioneta que habría caído en yucal en San Carlos

La mañana de este viernes, los cuerpos de emergencia se encuentran atendiendo un supuesto accidente aéreo en San Carlos, Alajuela, pues fueron alertados sobre la aparente precipitación de una avioneta.

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De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la alerta ingresó a la 8:12 a.m. de este viernes y en esta se indicaba sobre un accidente aéreo en el sector de barrio El Progreso, en la comunidad de El Tanque, en La Fortuna de San Carlos, contiguo al cementerio.

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“La información preliminar indica que se trata de una aeronave con tres ocupantes, la cual perdió potencia al momento del despegue y se precipitó en un yucal”, indicó Bomberos.

*Noticia en desarrollo.