Sucesos

Bomberos reciben alerta sobre avioneta que habría caído en yucal en San Carlos

De acuerdo con la información preliminar, en la aeronave supuestamente viajaban tres personas

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Por Adrián Galeano Calvo

La mañana de este viernes, los cuerpos de emergencia se encuentran atendiendo un supuesto accidente aéreo en San Carlos, Alajuela, pues fueron alertados sobre la aparente precipitación de una avioneta.

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De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la alerta ingresó a la 8:12 a.m. de este viernes y en esta se indicaba sobre un accidente aéreo en el sector de barrio El Progreso, en la comunidad de El Tanque, en La Fortuna de San Carlos, contiguo al cementerio.

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“La información preliminar indica que se trata de una aeronave con tres ocupantes, la cual perdió potencia al momento del despegue y se precipitó en un yucal”, indicó Bomberos.

*Noticia en desarrollo.

Unidades extintoras de Bomberos y la de Materiales Peligrosos se desplazaron al sitio para analizar el derrame de diésel. Foto: Bomberos.
El accidente aéreo habría ocurrido en La Fortuna de San Carlos. Foto Archivo. (Bomberos/Bomberos)
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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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