Tres hombres luchan por sus vidas tras brutales y sangrientas agresiones

Tres hombres terminaron gravemente heridos tras ser atacados con puñal en distintos hechos ocurridos entre la noche de este sábado y la madrugada de este domingo en San José y Guanacaste.

La agresión más reciente ocurrió pasadas la 1 a. m. de este domingo 3 de mayo en San Cayetano, distrito Catedral, San José, donde dos hombres nicaragüenses resultaron apuñalados durante una riña.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como un hombre de apellido Oporto y otro de apellido Romero.

Según el OIJ, Oporto sufrió heridas en el cráneo, la frente, el brazo izquierdo y la mejilla derecha, mientras que Romero fue apuñalado en la cara y en la cabeza.

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Hombres sufrieron heridas de extrema gravedad durante violentas agresiones en Tamarindo, Santa Cruz y en San José. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

“En ese sitio se dio una riña, estuvieron involucrados los dos heridos y otro sujeto, siendo que este último hombre fue quien los hirió y se dio a la fuga”, detallaron en la oficina de prensa judicial.

El caso fue atendido por agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) del OIJ, quienes mantienen la búsqueda del sospechoso.

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El otro hecho violento ocurrió en San José, Pinilla de Tamarindo, en Santa Cruz de Guanacaste, donde un hombre de apellido Gómez, de 45 años, fue herido con arma blanca en el torso.

La alerta ingresó a las autoridades a las 10:30 p. m. de este sábado 2 de mayo.

“El herido ingresó inicialmente a la clínica de Santa Cruz y posteriormente fue trasladado al hospital de Liberia, los agentes fueron informados de este caso, por lo que iniciaron con las investigaciones”, indicaron las autoridades.

Por ahora, las circunstancias en las que ocurrió esta agresión continúan bajo investigación.