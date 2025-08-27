Buenas noticias en la ruta 32 alegran a conductores y comerciantes

El paso por el Zurquí, en la carretera Braulio Carrillo está abierto desde tempranas horas de este miércoles 27 de agosto.

Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) señalaron que no encontraron derrumbes.

Onda tropical #26 llegará este miércoles y conductores deben estar atentos a posibles cierres. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Tras la inspección, se observan mínimas caídas de material que no afectan la debida circulación, por lo que se procede a la apertura de la ruta 32″, señalaron mediante sus redes sociales.

Este panorama no solo ayuda a las personas que necesiten transitar por esta carretera que conecta el Caribe con San José; sino también a los comerciantes que se han visto afectados con los eternos cierres en esta vía.

Para este miércoles, se espera el paso de la onda tropical #26 que podría causar fuertes aguaceros y la vía podría ser cerrada durante la tarde, advierten las autoridades que le dan monitoreo a esta carretera.

