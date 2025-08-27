Sucesos

Buenas noticias en la ruta 32 alegran a conductores y comerciantes

Onda tropical #26 llegará este miércoles y conductores deben estar atentos a posibles cierres

Por Alejandra Morales

El paso por el Zurquí, en la carretera Braulio Carrillo está abierto desde tempranas horas de este miércoles 27 de agosto.

Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) señalaron que no encontraron derrumbes.

Ruta 32 sector Tunel Zurqui
Onda tropical #26 llegará este miércoles y conductores deben estar atentos a posibles cierres. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Tras la inspección, se observan mínimas caídas de material que no afectan la debida circulación, por lo que se procede a la apertura de la ruta 32″, señalaron mediante sus redes sociales.

Este panorama no solo ayuda a las personas que necesiten transitar por esta carretera que conecta el Caribe con San José; sino también a los comerciantes que se han visto afectados con los eternos cierres en esta vía.

Para este miércoles, se espera el paso de la onda tropical #26 que podría causar fuertes aguaceros y la vía podría ser cerrada durante la tarde, advierten las autoridades que le dan monitoreo a esta carretera.

ruta 32abierto el paso de la ruta 32carretera Braulio Carrillo
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

