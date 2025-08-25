Días soleados en Costa Rica tienen las horas contadas: ¿cuándo llega la onda tropical #26 y qué tanto nos afectará?

La onda tropical #26 cada vez se acerca más a Costa Rica y los días sin lluvia podrían dar un giro en estos últimos días de agosto.

Así lo señala el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) quienes advierten que apartir de la mitad de la semana las condiciones del tiempo tendrá lluvias aisladas.

El Pacífico, la Zona Norte, Valle Central y las montañas del Caribe podrían verse afectados por las lluvias. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La semana comienza con un ambiente de poca humedad, por lo cual los eventos de precipitación serán aislados, determinados en gran medida por elementos locales como el calentamiento en las mañanas y el ingreso de brisas marinas.

La onda tropical #26 se desplaza sobre el Caribe y podría ingresar al país el miércoles 27 de agosto, situación que puede generar un reforzamiento de la actividad lluviosa en la tarde.

Anticipan condiciones atmosféricas más húmedas e inestables, las regiones más golpeadas serán el Pacífico, la zona norte, el Valle Central y las montañas del Caribe.

