Mujer habría visto un atroz crimen cometido por hombre que está en la mira de las autoridades

Un hombre de apellido Guerrero, de 40 años, fue atacado de muerte en La Comarca de Pital, de San Carlos

Por Alejandra Morales

Un sujeto es buscado por ser sospechoso de un atroz hecho que cometió frente a una mujer, en La Comarca de Pital, de San Carlos, en Alajuela.

Las autoridades judiciales lo buscan por ser sospechoso del homicidio de un hombre de apellido Guerrero, de 40 años.

Un sujeto es buscado por ser sospechoso de un atroz hecho que cometió frente a una mujer, en La Comarca de Pital, de San Carlos en Alajuela. Foto: OIJ
El asesinato ocurrió el viernes 16 de mayo anterior. Las autoridades cuentan con imágenes del sospechoso y piden ayuda para identificarlo.

“En apariencia, el sospechoso se encontraba acompañado por una mujer en la calle y, al parecer, con un puñal, causó múltiples heridas a Guerrero, quien falleció en el hospital de la localidad”, señalaron en el OIJ.

El sospechoso es de tez morena clara, cabello negro, y el día de los hechos vestía: camiseta, short y tenis negros.

Los agentes de la Delegación Regional de San Carlos, solicitan a la ciudadanía que, si alguien tiene información de la persona que se ve en el video, se comuniquen al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

Buscado por brutal homicidio
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

