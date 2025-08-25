Así fue la desgarradora forma en la que esposa de Eduardo Cruickshank se enteró del homicidio de su hijo

Jermaine Cruickshank fue asesinado de varios disparos en la espalda y la cabeza. Foto Facebook. (Facebook/Jermaine Cruickshank fue asesinado de varios disparos en la espalda y la cabeza. Foto Facebook.)

Doña Jannett Edwards, esposa del exdiputado Eduardo Cruickshank, se enteró de forma desgarradora del atroz homicidio de su hijo mayor, Jermaine Cruickshank, de 40 años, a quien le arrebataron la vida a balazos.

En entrevista con La Teja, doña Jannett contó que recibió esa dolorosa noticia cuando se encontraba en la iglesia a la que asiste en Limón, precisamente, cuando recién estaba llegando de un encuentro de mujeres en el que pasó el fin de semana.

“Yo estaba en la iglesia, venía del encuentro de mujeres, y a la iglesia llegó mi otro hijo con la esposa para decirme lo que había pasado. Me sacaron del grupo para darme la noticia”, contó la señora.

El atroz homicidio de Jermaine, quien era un reconocido abogado en Limón, ocurrió a eso de las 7 p.m. de este domingo, cuando un hombre armado ingresó al bar restaurante en el que estaba, en el barrio Siglo XXI, en Limón, para dispararle en múltiples ocasiones.

Edwards dijo que esta dolorosa noticia aún los tiene impactados, pues no entienden quién podría haberle hecho algo así a Jermaine, ya que ella asegura que su hijo era un hombre ejemplar que no andaba en malos pasos.

“Lo único que puedo decir es que Jermaine era buena persona y que era buen hijo, un hombre respetuoso con todo el mundo, era una persona demasiado sociable.

“Son cosas que suceden y en este momento uno no tiene explicación, pero agarrados de la mano del Señor uno se reconforta y encuentra un poquito de paz, porque lo disfrutamos los 40 años que Dios nos lo prestó”, dijo la mamá de Jermaine.

Doña Janett mencionó que la última vez que habló con su hijo mayor fue el pasado viernes, cuando este se despidió de ella antes de que se fuera al encuentro de mujeres.