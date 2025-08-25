Tico escapó de la muerte, pero un profundo dolor lo persigue

El OIJ confirmó que el vehículo fue ubicado horas después del accidente. Foto Facebook. (Facebook/Óscar Pinzón murió atropellado por un vehículo tipo buggy en Bahía Ballena. Foto Facebook.)

Don Walter Espinoza Bermúdez, de 56 años, se quedó sin palabras la primera vez que vio el video del aterrador momento en el que él y otros tres hombres fueron embestidos por un vehículo tipo buggy, también conocido como mula, cuyo conductor se dio a la fuga tras el atropello.

Aunque está agradecido con Dios por haber sobrevivido de forma milagrosa a ese incidente, Espinoza carga con un profundo dolor, pues en ese terrible hecho perdió a una persona muy valiosa para él.

Se trata de su amigo Óscar Iván Pinzón Pérez, de nacionalidad colombiana y de 53 años, quien murió, de forma inmediata, tras el brutal atropello del buggy.

Lexi Espinoza, hija de don Walter, contó a La Teja que su papá aún está muy afectado, por lo que ocurrió la madrugada del pasado sábado 9 de agosto en Bahía Ballena de Osa, zona sur del país.

LEA MÁS: Conductor de buggy se encuentra en fuga luego de matar a hombre y herir a amigos

“Mi papá resultó golpeado en el brazo y también en un pie; el jueves tuvo cita en el INS y, gracias a Dios, las heridas que sufrió no son tan graves. Ya después está lo que fue a nivel emocional, que ha sido muy duro para él, porque no entiende por qué tuvo que morir Óscar”, contó Espinoza.

La muchacha, de 18 años, contó que su papá y Óscar eran amigos desde hace varios años; incluso, dijo que el colombiano le consiguió trabajo a su padre en el mismo lugar donde él laboraba, en un hotel de la zona.

Regresaban de trabajar

De acuerdo con las autoridades, el atropello ocurrió a eso de las 12:30 a. m. del mencionado sábado, cuando el buggy se llevó por delante a Espinoza, Pinzón y a otro hombre apellidado Araya, de 34 años. Un cuarto sujeto también se vio afectado, pero no tuvo que ser llevado a un centro médico.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento exacto en el que los cuatro hombres, quienes estaban juntos a la orilla de la calle, fueron embestidos por el vehículo.

Aunque varias personas pensaban que los hombres estaban conversando en la vía, Lexi reveló que su papá y Óscar regresaban del trabajo y, por un motivo muy específico, se detuvieron ahí con los otros dos sujetos; es decir, tenían muy pocos minutos de estar ahí.

Óscar Pinzón murió atropellado por un vehículo tipo buggy en Bahía Ballena. Foto Facebook. (Facebook/Óscar Pinzón murió atropellado por un vehículo tipo buggy en Bahía Ballena. Foto Facebook.)

“Ese día habían salido del trabajo y a ellos les daban dónde vivir ahí, entonces pasaron a recoger una comida y ya se dirigían a donde dormían.

“Ellos venían caminando, mi papá, Óscar y un muchacho en bicicleta, y pararon ahí porque se encontraron a otro muchacho, y Óscar le dijo que si le regalaba un cigarro, y fue en ese momento en que pasó la mula y los atropelló”, detalló Lexi.

LEA MÁS: Pedir ¢5 mil prestados desató una verdadera pesadilla para una mujer y su pareja

Terrible noticia

La familia de don Walter recibió la noticia del accidente de forma inmediata, por medio de una llamada telefónica que salió de su propio celular.

“Llamaron a mi mamá del teléfono de mi papá, fue la muchacha de la ambulancia. Le dijo que mi papá había tenido un accidente, pero ella pensó que había sido en carro, porque mi papá andaba trabajando allá, ya que nosotros somos de Guanacaste. Pero luego ella le dijo que había sido un accidente en la vía pública”, contó la hija del señor.

Lexi explicó que tras esa llamada contactaron a unos familiares en Quepos y ellos los ayudaron a llamar al centro médico, donde habían llevado a su papá. Tuvieron que esperar varios minutos para recibir una respuesta, pero finalmente, les dieron la buena noticia de que don Walter se encontraba estable.

“Gracias a Dios, el video (del accidente) nosotros lo vimos ya cuando habíamos hablado con mi papá, porque realmente, si hubiéramos visto el video primero, habríamos pensado en lo peor”.

Aunque hicieron todo lo posible para que don Walter no viera el video, este al final lo vio en televisión.

“Tratamos de evitar eso, pero en esos días salió en las noticias y ahí vio el video. Para él fue demasiado impactante, nos dijo que no se lo cree, que no puede creer que haya salido vivo de eso”.

Los amigos se detuvieron un momento en ese lugar para que Óscar pidiera un cigarro. Foto Facebook. (Facebook/Óscar Pinzón murió atropellado por un vehículo tipo buggy en Bahía Ballena. Foto Facebook.)

Dolido por su amigo

Don Walter y su familia están muy agradecidos con Dios por el milagro que vivió, pero él sigue cargando con un profundo dolor por la muerte de su querido amigo.

LEA MÁS: Violento ataque a camión de mariscos acabó con la vida de un hombre bueno

“En realidad, a nosotros lo que más nos preocupa es la familia de Óscar; gracias a Dios, nosotros tenemos a nuestro papá vivo, pero lo que más nos preocupa son ellos, el chiquito y la pareja de él, que están pasando una situación difícil.

“El cuerpo de Óscar no lo han podido retirar, hay que esperar hasta que su hermana venga de Colombia, porque como él no estaba casado con la muchacha, ella no lo pudo retirar. Entonces, ella ni siquiera se ha podido despedir bien de él”, contó Lexi.

En cuanto al conductor del buggy, la hija de don Walter contó que, de momento, no se sabe mucho, pero al parecer, este ya fue identificado, pues supuestamente, en la escena del atropello quedó tirado el papel del marchamo de dicho vehículo.

Ante una consulta de La Teja, el OIJ informó que el mismo día del atropello ubicaron el buggy, a las 7 p.m. en Bahía Ballena. Además, indicaron que identificaron y reseñaron al dueño del vehículo, pero, de momento, este no figura como sospechoso.