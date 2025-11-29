Buscan a hombre que lleva 13 días desaparecido en Pérez Zeledón

Un hombre lleva 13 días de estar desaparecido, por lo que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide ayuda para encontrarlo.

Se trata de Mauricio Cerros Paz, de 39 años.

Mauricio Cerros lleva 13 días desaparecido en Pérez Zeledón (Cortesía/cortesía)

Según el OIJ, él fue visto por última vez el 16 de noviembre, pero la denuncia fue interpuesta cuatro días después. Hasta ahora lo único que se sabe es que caminaba por Platanillo de Barú en Pérez Zeledón en San José y no lo vieron más.

Las autoridades judiciales piden a quien sepa algo de él que llame al 800-8000645 de la línea confidencial del OIJ.

