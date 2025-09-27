Búsqueda de Leandro Mangas, niño de 5 años que cayó en una alcantarilla, continuará este domingo

La búsqueda del niño Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, que cayó en una alcantarilla en Purral, Goicoechea continuará a primeras horas de este domingo 28 de setiembre.

Los rescatistas tuvieron que suspender el rastreo debido a los fuertes aguaceros que iniciaron cerca de la 1 de la tarde en Coronado y alrededores.

El mal tiempo podría provocar cabezas de agua y la vida de los de quienes buscan al niño, también estaría en peligro.

El menor es buscado en alcantarillas y desagües que van a dar al río Torres, el cual está contaminado por la gran basura que tiran en este sector.

Marlon Zamora, de Dirección Nacional de Respuesta a Emergencias de la Cruz Roja, afirmó que han descartado varios puntos, desde la alcantarilla donde ocurrió la tragedia hasta el Museo de los Niños, por donde pasa el río.

Así es como buscan a niño que cayó en alcantarilla

Con cuerdas, cascos e instrumentos metálicos para palpar el río, los bomberos tratan de ubicar al niño que cayó dentro de una alcantarilla en Purral de Goicoechea, recorriendo los conductos que desembocan en el río Torres.

También utilizaron cámaras especiales para espacios confinados, esta la usaron la noche de este viernes para descartar que el niño estuviera en el ducto de la alcantarilla.

Búsqueda de niño de 6 años que cayó en alcantarilla en Purral, Goicoechea. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

Así lo detalló Esteban Mora, de la Unidad de Rescate Acuático de Bomberos, quienes trabajaron en el rastreo desde las 6:25 p. m., de este viernes, cuando trascendió la alerta.

Los rescatistas trabajaron hasta la 1:30 a. m., de este sábado y suspendieron el rastreo por casi cuatro horas debido a la lluvia, pero a las 5 a. m., reanudaron la búsqueda.

Los bomberos y la Cruz Roja se dividieron en dos equipos, uno abarcó desde la alcantarilla donde ocurrió la tragedia y otro comenzó a subir desde la alcantarilla que está por la escuela Centeno Güell, por lo que se toparon en el cruce conocido como La Robert, en el Alto de Guadalupe, Goicoechea, sin resultados positivos.

Ahora avanzan hacia el Polideportivo de Aranjuez, cerca del hospital Calderón Guardia, y van a seguir río abajo con tal de dar con el paradero del niño.

Esta es la alcantarilla en la que cayó el niño

Una alcantarilla sin tapa, ubicada entre la acera y la calle, es donde cayó un niño de seis años la tarde de este viernes. Hasta la mañana de este sábado, el menor aún no ha sido localizado.

Trascendió que el menor iba caminando delante de su mamá cuando ocurrió la desgracia, ese es el reporte que manejan los rescatistas, quienes mantienen la búsqueda del niño.

Al momento de la desgracia, llovía mucho y el agua impedía ver que en la acera estaba el hueco de la alcantarilla, el niño, en apariencia, se detuvo para esperar a su mamá cuando cayó a la alcantarilla.

Dentro de esta también corría una gran cantidad de agua que va a dar al río Torres.

Búsqueda de niño que cayó en alcantarilla

A primera hora de este sábado, rescatistas reanudaron la búsqueda del niño de seis años que cayó dentro de una alcantarilla en Purral de Goicoechea.

Esta emergencia empezó a ser atendida desde las 6:25 de la tarde de este viernes, cuando en la zona se registró un fuerte aguacero.

De inmediato comenzaron los rastreos, pero la Cruz Roja y los Bomberos señalaron que a la 1:30 a. m., de este sábado suspendieron los rastreos sin un resultado positivo.

Esta desgracia ocurrió cuando una mamá y sus tres hijos iban caminando, pero lamentablemente el menor cayó dentro de una alcantarilla sin tapa y la corriente lo arrastró.

Un niño fue arrastrado por la corriente de una alcantarilla cuando caminaba con su mamá en Purral

Mamá pidió ayuda por su hijo que cayó en alcantarilla

Policías que iban en una patrulla de la Fuerza Pública, quienes realizaban un recorrido por la zona, vieron a la mamá con sus otros dos pequeños muy agobiada y se dispusieron a ayudarla de inmediato.

Se informó que el cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja despacharon múltiples unidades, incluyendo personal para rescate acuático.

La Cruz Roja utilizó una potente lámpara que alumbra a unos 300 metros, pero no pudieron dar con el niño. Además, llevaron una sonda con cámara.