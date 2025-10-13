Búsqueda de pescador desaparecido en playa Matapalo se intensifica con dron y equipos terrestres

Cruz Roja mantiene dos búsquedas en playa Matapalo en Sardinal, Guanacaste y en Puerto Jiménez, zona sur del país. Foto: Archivo (Cruz Roja)

Un pescador desaparecido de, aproximadamente, 42 años está perdido en las aguas de playa Matapalo, en Sardinal, Carrillo, Guanacaste.

Este martes 14 de octubre se cumplen cinco días desde que fue arrastrado por las olas, mar adentro.

Carlos Miranda, de la Cruz Roja, señaló que mantienen la búsqueda desde el viernes 10 de octubre, cerca de la 1:30 p. m.

“Se han desplegado equipos de búsqueda vía terrestre, vía marítima con una embarcación, y vía aérea con uso de dron; además, se han descartado sitios de interés”, detalló Miranda.

Otra persona desaparecida en el mar

En Puerto Jiménez, zona sur del país, también buscan a una persona que desapareció cuando la embarcación en la que iba se volcó por la fuerte marea; cuatro personas lograron salir y la quinta se perdió de vista.

En lo que va de este 2025 han fallecido 105 personas por accidentes acuáticos, de las cuales 16 eran menores de edad.

Los rescatistas llaman a extremar medidas de seguridad para evitar más dolor en las familias costarricenses. Este martes, las búsquedas continuarán.

