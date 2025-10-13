Indignante: Mujer llamó para alertar sobre casa sepultada, pero la emergencia ocurrió ayer

Un deslizamiento afectó una casa en Los Guido (Cruz Roja/Cortesía)

La Cruz Roja y los Bomberos despacharon este lunes varias unidades para atender una emergencia en Desamparados pero al llegar se dieron cuenta de que el suceso ocurrió ayer.

Los hechos se reportan en el barrio del Bosque en Casa Cuba, en Los Guido en Desamparados.

La alerta que una mujer dio al 911 fue que un deslizamiento cayó sobre una casa y que había personas atrapadas.

El paramédico Luis Estrada, comentó que llegar hasta el sitio fue complicado.

“Tuvimos problemas serios para ubicar la vivienda, se habló con la usuaria que llamó al sistema de emergencias y logramos llegar a la vivienda, pero solo entran unidades de rescate, por lo que se caminó a donde podían llegar las unidades 4x4, aproximadamente 150 metros, y se confirmó que había un deslizamiento”, dijo Rodríguez.

Documentar deslizamiento

Añadió: “el deslizamiento se dio el día de ayer (domingo) en la tarde. No hay compromiso para la vida, no hay un compromiso para la estructura. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en este momento? Estamos documentando con fotografías, videos para pasarle los datos a la comisión de emergencia y que ellos hagan una evaluación sobre el riesgo que hay en el entorno”.

El socorrista aseguró que es importante que las personas den información real de las emergencias para evitar el mal uso de recursos, tiempo y exponer al personal.

“La institución siempre va a estar anuente a una respuesta de emergencia como en este caso y si es el caso de mandar un vehículo para que haga una evaluación de riesgos desde el punto de vista humanitario, pues, lo podríamos coordinar. Creo que esto deja una lección importante en el sentido del buen manejo de la información y los datos”, dijo la Cruz Roja.

Las personas afectadas no sufrieron lesiones.