Buzos descubren caleta de cocaína en buque que iba de Colombia a Portugal

Los oficiales del Grupo Nacional de Buzos del Ministerio de Seguridad Pública localizaron un cargamento de droga oculto en el casco de un buque durante una inspección subacuática realizada en el muelle Gastón Kogan, en Moín, Limón.

Hallan 120 paquetes de cocaína escondidos bajo el agua en muelle de Limón (MSP/cortesía)

El decomiso es parte de la Operación Soberanía.

Según la información oficial, durante la revisión los buzos detectaron anomalías en un compartimento de la embarcación, lo que permitió ubicar seis bultos que contenían en su interior un total de 120 paquetes de cocaína.

La evidencia fue asegurada de inmediato conforme a los protocolos establecidos por este grupo de oficiales especializados.

El buque había zarpado de un puerto en Colombia y tenía como destino final Portugal.

La droga iba para Portugal. Fotos: MSP (MSP/cortesía)

En el sitio permanece la Policía de Control de Drogas (PCD), que realiza las diligencias correspondientes para el desarrollo de la investigación.