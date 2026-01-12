Sucesos

Buzos descubren caleta de cocaína en buque que iba de Colombia a Portugal

Seis bultos con 120 paquetes de cocaína fueron localizados por buzos del Ministerio de Seguridad Pública

Por Silvia Coto

Los oficiales del Grupo Nacional de Buzos del Ministerio de Seguridad Pública localizaron un cargamento de droga oculto en el casco de un buque durante una inspección subacuática realizada en el muelle Gastón Kogan, en Moín, Limón.

El decomiso es parte de la Operación Soberanía.

Según la información oficial, durante la revisión los buzos detectaron anomalías en un compartimento de la embarcación, lo que permitió ubicar seis bultos que contenían en su interior un total de 120 paquetes de cocaína.

La evidencia fue asegurada de inmediato conforme a los protocolos establecidos por este grupo de oficiales especializados.

El buque había zarpado de un puerto en Colombia y tenía como destino final Portugal.

En el sitio permanece la Policía de Control de Drogas (PCD), que realiza las diligencias correspondientes para el desarrollo de la investigación.

buzoscolombiaportugaldecomiso de drogacocaínalimónmuelle
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

