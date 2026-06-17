Caballos, música y lágrimas: así fue la despedida de los tres amigos fallecidos en La Fortuna

Una iglesia repleta de familiares, amigos y vecinos fue el reflejo del cariño que sembraron en vida David Arana Rodríguez, José Daniel Araya Arana, de 19 años, y Randy Josué Rodríguez Paniagua, de 22 años, los tres jóvenes que fallecieron en un trágico accidente de tránsito en La Fortuna de San Carlos.

Videos compartidos por familiares en redes sociales muestran la gran cantidad de personas que acudieron a darles el último adiós, así como una cabalgata y una cimarrona que acompañaron parte de las honras fúnebres.

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José Daniel Araya Arana, David Arana Rodríguez, Randy Josué Rodríguez Paniagua, los tres fallecidos en La Fortuna de San Carlos, al estrellarse el domingo 14 de junio del 2026. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Los jóvenes compartían una pasión por el ganado y los caballos, afición que formaba parte importante de sus vidas y que también estuvo presente durante su despedida.

Randy estaba próximo a graduarse como asistente en veterinaria, una meta por la que se había esforzado durante años. José Daniel se preparaba para graduarse en Ciencias Agropecuarias, mientras que David estudiaba para convertirse en contador.

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Tres fallecidos en La Fortuna, San Carlos al caer a un guindo de aproximadamente cinco metros, la tragedia ocurrió el 14 de junio del 2026. Foto: Tomada de TVN Noticias (Tomada de TVN Noticias /Tomada de TVN Noticias)

Familiares y amigos los recuerdan como muchachos trabajadores, respetuosos y llenos de sueños, muchos de los cuales estaban a punto de hacerse realidad.

La tragedia ocurrió cuando los tres viajaban en un BMW que cayó a un guindo y terminó en un riachuelo en La Fortuna, la madrugada del domingo 14 de junio anterior.

Este martes, entre lágrimas, abrazos, caballos y música, cientos de personas les dieron el último adiós a tres amigos cuya historia ha conmovido a toda la zona norte del país.