Sucesos

Cae en Heredia sospechoso de cobrar por casas prefabricadas que nunca entregó

OIJ allanó vivienda en San Isidro de Heredia y detuvo a un hombre de 31 años vinculado con 35 causas por estafa y legitimación

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre de apellido Esquivel, de 31 años, fue detenido este miércoles durante un allanamiento realizado en San Isidro de Heredia, como sospechoso de cometer al menos 35 causas por estafa y legitimación de capitales relacionadas con la supuesta venta fraudulenta de casas prefabricadas y modulares.

La detención se realizó a las 6 a.m. en un operativo ejecutado por agentes de la Sección Especializada Contra las Estafas y Fraude Registral del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Hombre fue detenido por millonarias estafas con casas modulares y prefabricadas
Hombre fue detenido por millonarias estafas con casas modulares y prefabricadas (oij/Cortesía)

De acuerdo con el director a.i. del OIJ, Michael Soto, la investigación se remonta al año 2023, cuando comenzaron a recibirse múltiples denuncias contra el sospechoso.

Según las pesquisas, el sujeto aparentemente operaba mediante una empresa privada dedicada a ofrecer casas modulares o prefabricadas, promocionadas principalmente a través de redes sociales.

LEA MÁS: DEA enviará avión por “Shock”: Reino Unido aprobó extradición de supuesto líder narco costarricense a EE.UU.

La modalidad consistía en captar clientes interesados en adquirir vivienda y solicitarles una prima inicial para apartar o iniciar el proceso de construcción; sin embargo, tras recibir el dinero, presuntamente no cumplía con la entrega prometida.

“Se trata de una investigación amplia que inicia en 2023 tras una serie de denuncias presentadas por personas afectadas que entregaron importantes sumas de dinero con la expectativa de recibir una vivienda”, explicó Soto.

Las autoridades detallaron que el perjuicio económico acumulado asciende a más de 136 millones de colones y 348 mil dólares, reflejando el alcance de la presunta estructura investigada.

Además del delito de estafa, el sospechoso figura también en causas por legitimación de capitales, debido al aparente manejo y movilización de fondos obtenidos mediante estas operaciones.

Durante el allanamiento, agentes judiciales buscaron evidencia documental, dispositivos electrónicos y otra información relevante para fortalecer el expediente.

El detenido será puesto a las órdenes del Ministerio Público para definir las medidas cautelares correspondientes y continuar con el proceso judicial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para verificar antecedentes de empresas, revisar referencias y formalizar contratos respaldados antes de realizar pagos importantes por compra de viviendas o servicios similares contactados mediante redes sociales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
estafascasas prefabricadaslegitimaciónoijherediasan isidro de heredia
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.