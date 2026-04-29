Cae en Heredia sospechoso de cobrar por casas prefabricadas que nunca entregó

Un hombre de apellido Esquivel, de 31 años, fue detenido este miércoles durante un allanamiento realizado en San Isidro de Heredia, como sospechoso de cometer al menos 35 causas por estafa y legitimación de capitales relacionadas con la supuesta venta fraudulenta de casas prefabricadas y modulares.

La detención se realizó a las 6 a.m. en un operativo ejecutado por agentes de la Sección Especializada Contra las Estafas y Fraude Registral del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Hombre fue detenido por millonarias estafas con casas modulares y prefabricadas (oij/Cortesía)

De acuerdo con el director a.i. del OIJ, Michael Soto, la investigación se remonta al año 2023, cuando comenzaron a recibirse múltiples denuncias contra el sospechoso.

Según las pesquisas, el sujeto aparentemente operaba mediante una empresa privada dedicada a ofrecer casas modulares o prefabricadas, promocionadas principalmente a través de redes sociales.

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La modalidad consistía en captar clientes interesados en adquirir vivienda y solicitarles una prima inicial para apartar o iniciar el proceso de construcción; sin embargo, tras recibir el dinero, presuntamente no cumplía con la entrega prometida.

“Se trata de una investigación amplia que inicia en 2023 tras una serie de denuncias presentadas por personas afectadas que entregaron importantes sumas de dinero con la expectativa de recibir una vivienda”, explicó Soto.

Las autoridades detallaron que el perjuicio económico acumulado asciende a más de 136 millones de colones y 348 mil dólares, reflejando el alcance de la presunta estructura investigada.

Además del delito de estafa, el sospechoso figura también en causas por legitimación de capitales, debido al aparente manejo y movilización de fondos obtenidos mediante estas operaciones.

Durante el allanamiento, agentes judiciales buscaron evidencia documental, dispositivos electrónicos y otra información relevante para fortalecer el expediente.

El detenido será puesto a las órdenes del Ministerio Público para definir las medidas cautelares correspondientes y continuar con el proceso judicial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para verificar antecedentes de empresas, revisar referencias y formalizar contratos respaldados antes de realizar pagos importantes por compra de viviendas o servicios similares contactados mediante redes sociales.