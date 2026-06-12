Cae joven de 25 años sospechoso de robos que tenían preocupadas a varias familias de Pérez Zeledón

Un hombre de apellido Mena, de 25 años, fue detenido la mañana de este viernes en Pérez Zeledón como sospechoso de cometer una serie de robos.

De acuerdo con la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el sujeto figura como sospechoso del delito de robo agravado y estaría relacionado con varias denuncias por aparentes robos a viviendas.

“Figura como sospechoso de robo agravado; al parecer al sujeto se le vincula con varias denuncias por robo a vivienda”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

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Un hombre de apellido Mena, de 25 años, fue detenido la mañana del viernes 12 de junio del 2026, en Pérez Zeledón como sospechoso de cometer una serie de robos. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

La captura se realizó durante un operativo efectuado por agentes judiciales en la comunidad de Santa Cecilia de San Pedro, donde además se efectuaron diligencias para recopilar evidencia relacionada con el caso.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron varias herramientas y una computadora que, en apariencia, había sido reportada como robada.

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Un hombre de apellido Mena, de 25 años, fue detenido la mañana del viernes 12 de junio del 2026, en Pérez Zeledón como sospechoso de cometer una serie de robos. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Los artículos serán analizados por los investigadores para determinar si guardan relación con las denuncias que se mantienen bajo investigación.

Tras la detención, Mena quedó a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

El caso continúa en investigación mientras las autoridades intentan esclarecer la posible participación del sospechoso en otros hechos similares ocurridos en el cantón.