Cae “Mongo” cuando intentaba salir del país: fuerte golpe contra grupo criminal en Tirrases

Las recientes detenciones realizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) representan un golpe directo a la estructura de grupos criminales que mantienen en zozobra a vecinos de Tirrases, una comunidad marcada en las últimas semanas por balaceras y hechos de sangre.

Mongo fue detenido cuando iba a abandonar el país. (Foto: cortesía /Foto: cortesía OIJ)

Así lo explicó el director general a.i. del OIJ, Michael Soto, quien confirmó que en la zona existe una fuerte disputa territorial entre bandas.

“En Tirrases se da una disputa de territorio entre varios grupos de la zona, entre estos Los Churros y Los Lara, y otros también importantes. Se está trabajando en coordinación con la Fuerza Pública para controlar la zona”, detalló Soto.

Uno de los golpes más relevantes fue la captura, este miércoles, de un hombre conocido como “Mongo”, señalado como el segundo al mando del grupo Los Churros. La detención se realizó cuando se encontraba en el aeropuerto Juan Santamaría, para viajar a Colombia.

La Policía Judicial ejecutó tres allanamientos para detener a un supuesto sicario en Tirrases de Curridabat. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)

Según el jerarca judicial, al sospechoso se le vincula con delitos de privación de libertad y tentativa de homicidio, además de que posee un perfil altamente violento. Tras su captura, se le dictó prisión preventiva.

La salida del país de este sujeto habría significado un obstáculo para el avance de las investigaciones.

Pero no fue la única acción relevante de la semana. El martes anterior, agentes judiciales realizaron un allanamiento en el que detuvieron a un hombre de apellido Urriago, de 27 años, conocido como “Pou”, quien figura como sospechoso de estar vinculado a un homicidio ocurrido en diciembre pasado.

Estas capturas se dan en un momento tenso para los lugareños. El martes pasado, un nuevo hecho de violencia cobró la vida de una mujer en el sector de La Ponderosa, en Tirrases.

Vecinos han reportado múltiples balaceras en las últimas semanas, reflejo de la lucha por el control territorial que mantienen estos grupos.

“Seguimos trabajando”, afirmó Soto, al insistir en que el abordaje no solo implica detenciones, sino una coordinación constante con la Fuerza Pública y reducir los hechos violentos.