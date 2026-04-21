Hay noticias del crimen de pareja europea que vino a Costa Rica a cumplir su sueño

El caso que estremeció al país por la muerte de una pareja europea que vino a Costa Rica en busca de tranquilidad suma un nuevo capítulo, este martes fue detenido un sexto sospechoso vinculado con el homicidio.

El alemán Rüdiger Schickhaus, de 60 años, y su esposa, la austriaca Manuela Daxer, de 57 fueron asesinados

Se trata de un hombre de apellido Sáenz, quien fue capturado durante allanamientos realizados en Naranjo y Grecia, en un operativo conjunto entre la Fiscalía de Quepos y Parrita y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Manuel Daxer y Rüdiger Schickhaus son la pareja de extranjeros asesinados en Quepos. Foto tomada de internet. (Internet/Manuel Daxer y Rüdiger Schickhaus son la pareja de extranjeros asesinados en Quepos. Foto tomada de internet.)

El sospechoso fue puesto a la orden del Ministerio Público, donde se le tomará la declaración indagatoria.

Durante las diligencias, las autoridades también decomisaron evidencia relevante para el expediente, el cual continúa en investigación.

Con esta detención, ya son seis las personas vinculadas al caso. Otras cinco de apellidos Elizondo, Rubio (mujer), López, Sanabria y Murillo, este último abogado permanecen en prisión preventiva.

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Los hechos se remontan a setiembre del 2025, cuando la pareja fue hallada sin vida en su propiedad ubicada en Cerros de Quepos.

Rüdiger Schickhaus utilizó las redes sociales para ofrecer la hermosa propiedad en la que vivía junto a su esposa Manuela Daxer. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Hasta ahora la investigación apunta a que el crimen no solo habría sido un doble homicidio, sino parte de un plan para apoderarse de los bienes de las víctimas.

Rüdiger y Manuela no eran turistas. Habían dejado atrás su vida en Europa para empezar de nuevo en Costa Rica, un país del que se enamoraron y donde buscaban paz, naturaleza y una vida tranquila. En su finca, rodeados de vegetación y junto a sus perros, habían construido el hogar que soñaban.

Sin embargo, ese sueño terminó de forma violenta.

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Las autoridades sospechan que los implicados habrían ganado la confianza de la pareja y posteriormente ejecutado acciones tanto violentas como fraudulentas para tomar control de sus propiedades y pertenencias. Los sospechosos quería quedarse con todo.

El caso continúa en investigación.