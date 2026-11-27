El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que la carretera que comunica San José con Limón (ruta 32) se encuentra cerrada en su totalidad a consecuencia de un incidente ocurrido la madrugada de este viernes.

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Así lo dio a conocer dicha cartera por medio de una publicación hecha en su página de Facebook, detallando que la situación se dio debido a la caída de un enorme árbol a eso de las 2 a. m.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó del incidente en redes sociales este viernes. (MOPT/Cortesía)

“Esta madrugada, un árbol de gran tamaño cayó sobre el tendido eléctrico y la carretera en la ruta 32, en el kilómetro 37, lo que obligó al cierre de la vía”.

En apariencia, el desplome del árbol se habría dado a consecuencia de las fuertes lluvias que han estado cayendo en esa zona durante la madrugada.

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De momento, las autoridades no han informado a qué hora se podría reabrir el paso, pues están a la espera de que la maquinaria retire el árbol y se realicen los respectivos trabajos en el tendido eléctrico.