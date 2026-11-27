Humilde y agradecido con Dios por su éxito: así se mostró en una entrevista el famoso criador de caballos que este jueves fue detenido por las autoridades para ser extraditado a Estados Unidos, donde se le requiere por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.

Se trata de un hombre apellidado Barrantes Villalobos, alias Caballos, quien es dueño del criadero Haras EBV y que en el año 2025 obtuvo el Trofeo Manuel Carazo Alfaro al Mejor Criador por parte de la Asociación de Criadores del Caballo Costarricense de Paso (ASCACOPA).

Además, Barrantes es propietario de la actual Gran Campeona Nacional, Frida, y de J.A.G. Cocles, nombrado por dos años consecutivos como Garañón del Año.

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Esa misma organización, a inicios de este año, publicó una entrevista que le realizó a Barrantes en su criadero, esto con motivo de la competencia nacional que se efectuó en marzo.

Barrantes es un reconocido y famoso criador de caballos. Foto Ascacopa. (redes/Barrantes es un reconocido y famoso criador de caballos. Foto Ascacopa.)

Durante dicha entrevista, alias Caballos se mostró como un hombre humilde que le atribuía todos sus éxitos a Dios.

“Fue un año muy bendecido, pudimos obtener bastantes logros y todas las metas que nos hemos trazado se nos han dado gracias a Dios”, dijo.

En esa misma conversación también habló sobre el crecimiento de su criadero, asegurando que esto superó sus propios sueños.

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“Hace muchos años ni siquiera estaba en mi mente tener un caballo; aunque siempre me gustaron nunca estuvo en mis pensamientos. Gracias a Dios, Dios nos dio la bendición y desde que empezamos siempre hemos tratado de hacer las cosas de la mejor manera, y aunque empezamos de muy pequeños siempre lo hacíamos creyéndonos grandes”, afirmó.

Este jueves el Ministerio Público dio a conocer que Barrantes fue detenido en San Luis de Grecia, Alajuela, como parte de un operativo realizado en conjunto con el OIJ y la DEA.

De acuerdo con el fiscal general, Carlo Díaz, alias Caballos es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Alias Caballos fue detenido este jueves. (Fiscalía/Alias Caballos fue detenido este jueves.)

“Según la acusación, se le atribuye la fabricación y distribución de cocaína con el propósito de importarla a territorio estadounidense”, indicó la Fiscalía.

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El fiscal general destacó que esta detención forma parte de los esfuerzos conjuntos que se desarrollan en el marco de la puesta en marcha de la segunda fase de extradiciones, como parte de una estrategia de cooperación internacional orientada a evitar que personas requeridas por la justicia de otros países utilicen el territorio costarricense como refugio frente a sus responsabilidades penales.

Barrantes permanecerá detenido provisionalmente hasta que se desarrolle el proceso de la eventual extradición.

Este es el segundo “narco invisible” que es detenido por las autoridades costarricenses a solicitud de los Estados Unidos; el primero fue el chino-tico Guobin Tam Zhang.

Este término es usado para presuntos criminales relacionados con actividades de narcotráfico internacional que tratan de mantener un perfil bajo o discreto como empresarios, para no ser objetivo de las autoridades.