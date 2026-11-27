Un verdadero milagro se vivió la tarde de este jueves en el Cerro de la Muerte, luego de que un choque entre un camión cargado con 600 cilindros de gas y un vehículo todoterreno desatara un infierno que terminó con ambos automotores completamente calcinados.

Al observar la aterradora escena, con las llamas devorándolo todo a su paso, muchos temían que el accidente tuviera el peor de los desenlaces. Sin embargo, el milagro fue que ninguna persona perdió la vida y ni siquiera se reportaron heridos de gravedad.

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Ambos vehículos quedaron calcinados. Foto Bomberos. (Bomberos/Choque entre camión cargado de cilindros de gas y carro en el cerro de la Muerte. Foto Bomberos.)

El aparatoso incidente ocurrió pasada la 1:50 p. m. de este jueves en el sector conocido como La Vuelta de las Monjas, informaron los cuerpos de emergencia.

“Se nos reportó una colisión en el sector de División, específicamente en la zona conocida como La Vuelta de las Monjas, en el Cerro de la Muerte.

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“A la llegada se encontraron tres personas ambulatorias en una condición estable, con traumas menores y que no ameritaban un traslado a un centro médico”, explicó Steven Umaña, coordinador operativo de la Cruz Roja en la Zona Sur.

Al ver la aterradora escena muchos pensaron en lo peor. Foto Bomberos. (Bomberos/Choque entre camión cargado de cilindros de gas y carro en el cerro de la Muerte. Foto Bomberos.)

Inicialmente, en su reporte, el Cuerpo de Bomberos indicó que supuestamente se trató del choque de un camión cisterna contra una vivienda, pero poco después rectificaron la información, aclarando que fue un camión que transportaba 600 cilindros de gas el que chocó contra un carro todoterreno.

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Choque entre camión cargado de cilindros de gas y carro en el cerro de la Muerte. Foto Bomberos. (Bomberos/Choque entre camión cargado de cilindros de gas y carro en el cerro de la Muerte. Foto Bomberos.)

A raíz de esta emergencia, los rescatistas tuvieron que evacuar a las personas de una vivienda cercana mientras aseguraban la escena.

En un impresionante video aportado por el Cuerpo de Bomberos, se observa como decenas de cilindros de gas quedaron tirados a lo largo de la carretera y, en medio de estos, los restos de los dos vehículos que fueron devorados por las llamas.