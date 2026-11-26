Con las manos en la masa: así es como las autoridades habrían sorprendido a un hermano de un delantero del Deportivo Saprissa y a otros cuatro sujetos cuando estos, en apariencia, cometían un grave delito en Limón.

Así lo dio a conocer Recope, institución que indicó que los cinco sujetos son sospechosos del delito de almacenar combustible que, presuntamente, fue sustraído de forma ilegal.

“Entre los detenidos por la presunta extracción y almacenamiento irregular de combustible figura un hombre de apellido Arboine, hermano de un delantero del Deportivo Saprissa, además de otros cuatro sujetos apellidados Hermandad, Salazar, Pereira y Hernández”, detalló Recope.

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De acuerdo con esa entidad, estos sujetos usaban una alcantarilla ubicada debajo de la ruta 10, a su paso por Santa Marta de Siquirres, en Limón, como escondite para almacenar combustible presuntamente robado.

“Tras una semana de seguimiento, Recope, en coordinación con la Fuerza Pública, logró sorprender in fraganti a cinco sospechosos que, al parecer, están vinculados con esta actividad ilícita y decomisar aproximadamente 500 litros de combustible”, informó Recope.

Uno de los vehículos sospechosos estaba lleno de pichingas con combustible. (Recope/Uno de los vehículos sospechosos estaba lleno de pichingas con combustible.)

Según las autoridades, la investigación sobre este caso se inició a partir de información confidencial que ingresó a Recope mediante la línea 1-0-0-2.

“La alerta advertía sobre varios sujetos que, presuntamente, llegaban en un vehículo hasta una alcantarilla para realizar actividades relacionadas con el robo de combustible”.

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A partir de esa información, personal especializado de Recope y de la Policía iniciaron labores de inteligencia y vigilancia. Las verificaciones en el sitio permitieron corroborar la denuncia.

“Durante la madrugada del 25 de noviembre se detectó la llegada de varios sujetos en un vehículo y una motocicleta, por lo que el personal de Recope alertó a la Policía y, en conjunto con el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), se realizó la intervención que permitió detener a las cinco personas”.

En el operativo, las autoridades encontraron aproximadamente 500 litros de combustible, distribuidos en numerosas pichingas. Parte de los recipientes estaba dentro del vehículo y otra cantidad permanecía en la alcantarilla.