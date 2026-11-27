La resolución de una jueza de otorgar un permiso especial para que tres hijos de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, salgan temporalmente de prisión para asistir al funeral de un hermano causó polémica y enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

La autorización fue emitida este jueves 26 de noviembre a las 10:05 a. m., por una jueza apellidada Flores del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Limón.

Los beneficiados con la medida son Kishna López Tyndall, Jonedzell López Tyndall y Nayevska López Tyndall, quienes permanecen en prisión preventiva mientras son investigados por presuntos delitos relacionados con el grupo criminal que era liderado por su padre.

Trascendió que sus abogados solicitaron permiso para participar en los actos fúnebres de su hermano, quien murió por causas naturales y no tenía antecedentes.

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Tienen derecho

Edwin López, alias Pecho de rata, fue extraditado a Estados Unidos este año. (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)

Boris Molina, abogado penalista, explicó que los tres hijos de Pecho de Rata cuentan con el derecho a asistir al funeral de su hermano, pues existe una serie de principios constitucionales y de derechos humanos que respaldan el hecho de que se les diera el mencionado permiso especial.

“Para ese tema ni siquiera tiene que existir una norma expresa, sino que se extrae de los principios y los derechos constitucionales, y los derechos humanos de las personas al poder gozar de un contacto directo con la familia y, sobre todo, en un momento como ese. Es parte de los derechos que cualquier persona debe tener en un caso como es la muerte de un familiar.

Al consultarle al abogado si un juez puede rechazar dicho permiso por considerar que se trata de un reo de perfil peligroso o por existir un peligro de fuga, Molina explicó que difícilmente habría un juez que se negara a concederlo.

“El juez lo que haría es decirle a la Policía correspondiente que redoble los esfuerzos para garantizar la seguridad, para que las personas sean resguardadas y al mismo tiempo cumplan con ese derecho, pero no veo que un juez por ese motivo niegue un derecho de ese calibre, porque es un momento irrepetible”.

Además, señaló que este tipo de permisos especiales no es nada nuevo, pero en este caso llamó la atención por las personas que los solicitaron.

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El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, reprochó la resolución de la jueza. (Sebastián Sánchez/La Nación)

Posibles riesgos

En conferencia de prensa, Gabriel Aguilar, ministro de Justicia, en compañía de otros jerarcas de Seguridad Pública y la DIS, arremetió contra la resolución de la jueza, diciendo que, además de ser un gasto de recursos, se estaba poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos de San Pedro de Montes de Oca, donde se realizará el funeral.

“Yo les digo a todos los habitantes de San Pedro, y áreas circunvecinas, que tengan mucho cuidado mañana en el lugar donde se va a realizar ese funeral, porque nosotros no nos hacemos responsables de lo que ocurra”.

Además, Aguilar destacó el peligro de una posible fuga, señalando que estas tres personas están ligadas a un peligroso y poderoso grupo criminal.

Por su parte, el Ministerio Público informó que ya tomó las medidas para que ese permiso especial sea revocado.

“La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial informó que desconocía la resolución del Juzgado Penal que autoriza la salida de los imputados. Sin embargo, el despacho señaló que interpondrá el recurso de revocatoria correspondiente.

“El Ministerio Público solicitará que se deje sin efecto el permiso concedido y que se mantengan las actuales condiciones de custodia y sujeción; es decir, la prisión preventiva”.