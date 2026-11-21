En el video se observa como varías personas "aprovecharon la situación". (Heredia por media calle - captura de pantalla/Heredia por media calle - captura de pantalla)

Un video que ha circulado por redes sociales evidenció una situación que se vivió en las cercanías del cruce de Intel, en La Ribera de Belén, en Heredia, donde se aprecia un incidente relacionado con un camión que transportaba cervezas.

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En el video compartido por el medio Heredia por Media Calle, grabado desde un carro que transitaba por la zona, se observa cómo una gran cantidad de cajas con botellas de cerveza se cayeron del camión y se encuentran sobre la orilla de la carretera.

En medio de los daños, personas buscaban mercancía que rescatar. (Heredia por media calle - captura de pantalla/Heredia por media calle - captura de pantalla)

Ante esto, algunas personas “aprovecharon” la situación para demostrar lo educados que son, al llevarse cajas con las botellas que sobrevivieron, incluso en motocicletas, de un producto que, evidentemente, no les pertenecía.

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Se desconoce la razón del incidente con la mercancía dañada. Sin embargo, el video tiene miles de reproducciones en redes sociales, con opiniones divididas entre los que defienden a quienes “aprovecharon” y quienes recriminan la situación.