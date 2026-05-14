Cámara captó momento en que joven tomó como escudo a salonera antes de ser asesinado a balazos en Paso Canoas

El violento ataque armado dentro de un bar de Paso Canoas, en la zona sur del país, dejó como saldo la muerte de un joven de 19 años.

Este hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y generó alarma entre las personas que se encontraban en el sitio.

La víctima fue identificada con los apellidos Moraga Melgar, de 19 años, quien murió en el lugar tras recibir múltiples impactos de bala.

El suceso ocurrió cuando la víctima notó que un sujeto armado lo seguía e inmediatamente intentó protegerse sujetando a una salonera, utilizándola como escudo humano por breves segundos.

Sin embargo, la mujer logró soltarse rápidamente y, acto seguido, el atacante disparó en reiteradas ocasiones contra el joven.

Según el reporte de la oficina de prensa del OIJ, el joven presentaba balazos en el tórax, la espalda y el brazo derecho.

En el sitio del suceso quedaron varios casquillos de bala, mientras que ninguna otra persona resultó herida, aunque los clientes del local quedaron visiblemente impactados por lo ocurrido.

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Las imágenes muestran la desesperada huida de clientes tras ataque armado en bar de Paso Canoas. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

Michael Soto, director a.i. del OIJ, señaló que en apariencia la víctima ya había sido amenazada y este podría ser el móvil de la agresión.

Clientes salieron corriendo

Estos momentos de terror ocurrieron a las 8:01 p. m. de este miércoles 13 de mayo en el bar Tefi, y toda la secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad del establecimiento.

En las imágenes se observa cómo un hombre vestido de negro entra al bar y camina directamente hasta la barra del sitio. Segundos después, desenfunda un arma y dispara contra una persona que se encontraba en el lugar.

Al escuchar las detonaciones, los clientes reaccionaron con desesperación y salieron corriendo para intentar ponerse a salvo.

Incluso, varios quedaron atorados en la única puerta de salida mientras trataban de escapar.

Detrás de ellos iba justamente el sospechoso armado, quien aprovechó la confusión para huir de la escena tras cometer el ataque.

Terror dentro de bar en Canoas, zona sur

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El caso ahora es investigado por las autoridades judiciales, quienes analizan los videos de seguridad para tratar de identificar al responsable.