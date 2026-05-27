Cámara de seguridad captó tenso enfrentamiento entre peatón y motociclista en San José centro

Una cámara de seguridad dejó en evidencia que la violencia en carretera no solo involucra a conductores, sino también a peatones.

El video captó el momento en que un hombre cruzó de forma imprudente la transitada avenida Segunda, en el centro de San José, cuando el semáforo estaba en verde y les daba prioridad a los carros.

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Motociclista frenó para evitar atropello

La situación obligó a un motociclista a frenar de golpe para evitar atropellar al peatón.

Aparentemente, el conductor le habría reclamado algo al hombre por cruzar de manera indebida y eso provocó una reacción aún más agresiva del transeúnte.

Peatón

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Peatón reaccionó con golpe

En lugar de disculparse por lo sucedido, el peatón le dio un golpe en la cabeza al motociclista.

La tensión aumentó cuando el hombre de la moto decidió bajarse de la motocicleta para enfrentar al sujeto en plena vía pública.

La escena quedó grabada por cámaras de seguridad y evidencia cómo un momento de imprudencia estuvo a punto de convertirse en una pelea, que afortunadamente no se produjo, pero que dejó en evidencia la agresividad de los ticos en este tipo de situaciones.