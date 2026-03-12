Sucesos

Camión se vuelca tras choque y provoca largas presas en la carretera Bernardo Soto

Accidente entre camión y carro ocurrió cerca del cruce de Grecia y dejó personas atrapadas

Por Alejandra Morales

Un choque entre un camión y un carro, en la carretera Bernardo Soto, está generando largas presas la mañana de este jueves 12 de marzo.

El accidente ocurrió 400 metros hacia San José desde el cruce de Grecia, cerca de Fanal, lo que provocó un importante colapso vial en esta transitada ruta.

La alerta fue recibida por el Cuerpo de Bomberos a las 5:41 a. m. y se desplazaron al sitio para atender la emergencia.

Un choque entre un camión y un carro en la carretera Bernardo Soto está generando largas presas la mañana de este jueves 12 de marzo del 2026. Foto: Súper Cable Noticias
De acuerdo con los bomberos, hubo personas atrapadas tras el impacto y fue necesario realizar labores para liberarlas.

Además, se confirmó que un camión pequeño se volcó producto del choque.

Un choque entre un camión y un carro en la carretera Bernardo Soto está generando largas presas la mañana de este jueves 12 de marzo del 2026. Foto: Súper Cable Noticias
Dos personas fueron trasladadas a un centro médico para recibir atención.

De momento, las causas del accidente no están claras y las autoridades continúan atendiendo la situación en la zona.

