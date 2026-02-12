Sucesos

¿Cansado del frío? Este es el reporte del tiempo para estos días y a algunos no les hará mucha gracia

El empuje frío #15 pasará este jueves por Costa Rica pero no generará efectos directos en suelo tico

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Los vientos alisios seguirán marcando las condiciones del tiempo en el país con intensidad de moderada a acelerada, acompañados de ráfagas entre los 30 y 60 kilómetros por hora en el Valle Central, el Pacífico Norte y las zonas montañosas.

En el norte de Guanacaste se prevén los mayores efectos, con ráfagas máximas que podrían alcanzar entre 80 y 85 kilómetros por hora, por lo que se recomienda precaución, especialmente en sectores vulnerables y en carretera. No obstante, hacia el fin de semana se anticipa una disminución gradual en la intensidad del viento, pasando a condiciones de débil a moderada intensidad.

LEA MÁS: Exmodelo sospechosa de lavar dinero ya había sido detenida por otro grave delito, pero fue dejada en libertad

El empuje frío #15 pasará este jueves por Costa Rica pero no generará efectos directos en suelo tico. Fotos: Mayela López

“Se presentarán condiciones típicas de época seca, con vientos alisios entre moderados a fuertes, en el Valle Centra y en el Pacífico se prevé escasa nubosidad, en estas zonas no se prevén lluvias”, manifestó Paulo Solano, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

LEA MÁS: Fuerza Pública de Cartago recibirá refuerzos de San José ante ola de homicidios ocurridos en las últimas horas

Mientras tanto, la Zona Norte, el Caribe Norte y el Caribe Sur mantendrán un patrón más inestable con nubosidad de parcial a total, por lo que las lluvias continuarán en estas zonas.

Además, el empuje frío #15 ingresará al mar Caribe este jueves; sin embargo, se trata de un sistema muy débil que no generará efectos directos sobre el territorio nacional.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
fuertes vientosempuje frío #15tiempo en Costa Ricaclima
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.