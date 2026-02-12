¿Cansado del frío? Este es el reporte del tiempo para estos días y a algunos no les hará mucha gracia

Los vientos alisios seguirán marcando las condiciones del tiempo en el país con intensidad de moderada a acelerada, acompañados de ráfagas entre los 30 y 60 kilómetros por hora en el Valle Central, el Pacífico Norte y las zonas montañosas.

En el norte de Guanacaste se prevén los mayores efectos, con ráfagas máximas que podrían alcanzar entre 80 y 85 kilómetros por hora, por lo que se recomienda precaución, especialmente en sectores vulnerables y en carretera. No obstante, hacia el fin de semana se anticipa una disminución gradual en la intensidad del viento, pasando a condiciones de débil a moderada intensidad.

LEA MÁS: Exmodelo sospechosa de lavar dinero ya había sido detenida por otro grave delito, pero fue dejada en libertad

El empuje frío #15 pasará este jueves por Costa Rica pero no generará efectos directos en suelo tico. Fotos: Mayela López

“Se presentarán condiciones típicas de época seca, con vientos alisios entre moderados a fuertes, en el Valle Centra y en el Pacífico se prevé escasa nubosidad, en estas zonas no se prevén lluvias”, manifestó Paulo Solano, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

LEA MÁS: Fuerza Pública de Cartago recibirá refuerzos de San José ante ola de homicidios ocurridos en las últimas horas

Mientras tanto, la Zona Norte, el Caribe Norte y el Caribe Sur mantendrán un patrón más inestable con nubosidad de parcial a total, por lo que las lluvias continuarán en estas zonas.

Además, el empuje frío #15 ingresará al mar Caribe este jueves; sin embargo, se trata de un sistema muy débil que no generará efectos directos sobre el territorio nacional.