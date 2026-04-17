Cantante le rinde homenaje a Junieysis Merlo en en TikTok con emotiva canción que clama justicia

El dolor por la muerte de Junieysis Merlo sigue traspasando fronteras y tocando corazones.

Esta vez, la música se convirtió en una forma de alzar la voz, luego de que el joven cantante y compositor Yader Jarquín, conocido en redes como _yader Jarquin oficial, le dedicara un corrido que ya suma cientos de reacciones en TikTok.

El caso de Junieysis, una joven madre de dos hijas gemelas, ha generado profunda consternación tanto en Costa Rica como en Nicaragua, no solo por su trágico desenlace, sino por la crueldad que rodea su historia.

El dolor por el caso de Junieysis Merlo ha traspasado fronteras (cortesía/Cortesía)

Su expareja y padre de sus hijas es el sospechoso de acabar con su vida y sepultarla en una fosa en la propiedad donde vivían.

Ante esto, Jarquín, quien es nicaragüense, decidió aportar desde su talento.

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“La publiqué en TikTok porque hay que aportar un granito de arena a la familia, hay que saberle dar buen uso a la plataforma”, explicó el artista, quien además aseguró que su intención es dejar un mensaje positivo.

En un video publicado en esa red social añadió: “Es bueno hacer cosas buenas, que cuando nos toque partir nos recuerden con cosas buenas”, agregó.

Yader Jarquín fue el compositor y cantante del corrido para Junieysis Merlo (Youtube/Cortesía)

El tema, titulado “El corrido de Junieysis Merlo”, no solo busca honrar su memoria, sino también convertirse en un llamado a la justicia. A través de su letra, el cantante refleja el dolor, la indignación y el clamor de quienes piden respuestas.

Parte del corrido dice: “Fue mano cobarde llena de maldad, que caiga la justicia sin perdonar, que paguen la tierra por lo que hizo ya. Se viste de luto, Nicaragua entera, por una mujer buena y verdadera, que grite el corrido con fuerza y razón, que pague el culpable por esta traición.

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“Que suenen los barrios, montañas y mar, que nadie se calle, que se oiga el clamar, por Junieysis vives, le canto injusticia divina, y también la de Dios. Dicen que el hombre era mucho mayor, pero no hay excusa pa’ tanto rencor... quitarle la vida no tiene perdón eso no es de hombres eso es traición”.

La publicación ha generado una ola de comentarios en TikTok, donde usuarios destacan tanto la sensibilidad del tema como la calidad de la interpretación.

“Qué linda y al mismo tiempo triste por lo que pasó nuestra paisana”, escribió una usuaria.

“Hermano, con ese tema se ganó a todo el mundo”, comentó otro seguidor.

“Está muy bonita esa canción, me duele el alma lo que le pasó”, dice otro de los comentarios

“Muy bonita y la letra pura verdad”, señaló una mujer.

Para muchos, este corrido se ha convertido en una forma de canalizar el dolor colectivo y mantener viva la memoria de Junieysis, cuya historia ha dejado una huella profunda.

Algunos familiares de la joven también han compartido el corrido en sus redes sociales.