“Es increíble la labia con que lo llaman a uno y hasta la amabilidad. Uno cree que de verdad es del banco, a mí me llamaron con el cuento de que me iban a hacer una devolución, lo más curioso es que yo había ido al banco a reclamar un faltante; pues me llamaron y me dijeron que era del banco y que necesitaban varios datos. Me pidieron el nombre, la fecha de nacimiento, el correo electrónico, hasta el hombre que me llamó me dio la dirección de mi casa”, explicó.