Capturan a banda del acetileno tras ola de robos, pero su líder sigue prófugo

Uno de los líderes de la banda del acetileno está en fuga. El OIJ difundió su foto y pide ayuda para capturarlo: es un sujeto de apellido Lamas, de 36 años.

El sospechoso se mantiene en fuga, por lo que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer su fotografía y solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicarlo.

Este caso se desprende de los 11 allanamientos simultáneos realizados la mañana de este martes 17 de marzo, en los que se logró desarticular la organización criminal.

OIJ solicita colaboración para dar con el sospechoso en fuga, es de apellido Lamas, de 36 años. (OIJ/OIJ)

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse de forma confidencial con el OIJ, mientras continúan las investigaciones para lograr su captura; usted puede llamar al 800 8000 645 del OIJ.

Durante el operativo fue detenido el hermano del sospechoso, un hombre de 28 años, así como otros nueve sujetos de apellidos Morales (36 años), Grajal (23), Trejos (25), Esquivel (20), Wilson (28), Brown (29), Mathurin (30), Vallejos (31) y Chaves (26), este último oficial de la Fuerza Pública.

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Robo quedó captado en cámaras de seguridad. (OIJ/Captura de pantalla)

Detienen a oficial de la Fuerza Pública

Un oficial de la Fuerza Pública fue detenido como sospechoso de integrar una banda dedicada al robo de cajas fuertes, en medio de una serie de allanamientos realizados por el OIJ en Limón y San José.

En total, las autoridades ejecutaron 11 allanamientos como parte de la investigación que busca desarticular a esta organización criminal, la cual es señalada de sustraer alrededor de ¢27 millones mediante el uso de acetileno para abrir cajas fuertes.

Oficial habría alertado a grupo criminal sobre operativos mientras ejecutaban robos. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El funcionario de apellidos Chaves Valle, quien, según las autoridades, habría tenido un rol clave dentro de la estructura, ya que presuntamente se encargaba de alertar sobre la presencia de operativos policiales en las zonas donde actuaban.

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De acuerdo con la investigación, los principales sospechosos serían dos hermanos de apellidos Lamas Chaves, señalados como los líderes de la banda.

Los hechos por los que se les vincula ocurrieron en junio del 2025, específicamente en un supermercado en río Banano, Limón, y en un almacén de electrodomésticos, donde se habrían perpetrado los millonarios robos.

El jefe de la sección de Robos del OIJ, Pablo Calvo, explicó que la organización realizaba un trabajo previo de inteligencia antes de ejecutar los delitos.

“Ellos realizan una inteligencia previa de los locales comerciales donde van a ejecutar el evento; en este caso, el funcionario de la Fuerza Pública; se presume que facilitaba información relevante si existían operativos cercanos”, detalló Calvo.

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Además, se investiga la participación de otro sospechoso que laboraba en una cadena de supermercados, quien supuestamente habría brindado información sobre la ubicación de las cajas fuertes.

Las autoridades indicaron que 11 personas son buscadas como parte de esta investigación, la cual continúa en desarrollo.