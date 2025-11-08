Cartel del Caribe Sur sigue cayendo: dos prófugos capturados este viernes

Dos miembros del cartel del Caribe Sur, fueron capturados este viernes y puestos a las órdenes del Ministerio Público.

Los hombres estaban en la lista de los 16 prófugos, de los cuales con los capturados hoy solo quedan cuatro por detener.

Los dos sospechosos prófugos en el caso Traición fueron detenidos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este viernes fue detenido uno de ellos de apellido Robleto en Limón y otro de apellido Rodríguez en Cieneguita de Limón.

Las capturas se dieron durante patrullajes que realizaba la policía municipal y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El operativo histórico llamado “Traición”, que permitió desarticular gran parte del cartel del Caribe Sur empezó el martes.

La estructura criminal era, supuestamente, liderada por los hermanos Luis Manuel (Shock) y Jordie (Noni) Picado Grijalba, quienes se encuentran a la espera de su extradición a Estados Unidos por presunto tráfico internacional de drogas.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron bienes de lujo, entre ellos vehículos de marca Chevrolet, artículos Gucci y Louis Vuitton, además de más de ¢225 millones en efectivo.

Luego de los 67 allanamientos se ha detenido a 47 personas.

Desde 2019, la organización habría operado en el tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales y tráfico de armas, importando cocaína y marihuana desde países sudamericanos. Parte de la droga era comercializada en Costa Rica y otra enviada hacia el norte del continente.