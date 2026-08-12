Caso de Diana Michelle: esto resolvió un juez contra el hombre que llevaba su cadáver y una pala en el carro

Diana Michelle Muñoz Briceño, de 31 años, fue víctima de femicidio y su cuerpo terminó siendo transportado dentro de un carro, oculto entre sábanas y con la cabeza cubierta con una bolsa plástica.

Por este crimen, el Juzgado Penal de Hatillo ordenó seis meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Herrera, quien fue detenido el domingo 9 de agosto en Pococí cuando se encontraba en el vehículo donde fue localizado el cadáver de la mujer.

La medida cautelar se mantendrá hasta el 9 de febrero de 2027, confirmó el Poder Judicial.

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Diana Michelle Muñoz Briceño, víctima de femicidio, su cuerpo fue hallado en un carro tapado con sábanas y una bolsa en la cabeza. (Cortesía/Cortesía)

Herrera fue sorprendido cerca de las 10:30 p. m. en La Roxana de Pococí, cuando oficiales de la Fuerza Pública realizaban un patrullaje por la zona.

De acuerdo con la información suministrada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los policías observaron un vehículo estacionado a la orilla de la vía, con el motor encendido y las luces apagadas. Además, había un hombre fuera del carro.

El sospechoso llevaba el cuerpo envuelto en sábanas. Foto Evolution Noticias. (Cortesía/El sospechoso llevaba el cuerpo envuelto en sábanas. Foto Evolution Noticias.)

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Los oficiales se acercaron y le solicitaron su identificación. Según el relato policial, Herrera ingresó al vehículo para buscar sus documentos.

Fue entonces cuando los agentes le preguntaron por unos objetos que llevaba en la parte trasera del automóvil.

La revisión terminó revelando una escena mucho más grave: el cuerpo de Diana Michelle.

Además, dentro del vehículo el hombre llevaba una pala, elemento que también fue decomisado como parte de las diligencias.

El Ministerio Público y el OIJ investigan las circunstancias en las que murió la mujer, así como reconstruir qué ocurrió antes de que su cuerpo fuera encontrado dentro del vehículo.

La prisión preventiva permitirá que Herrera permanezca a disposición de las autoridades mientras avanzan las pesquisas por el femicidio.