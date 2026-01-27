Caso de niña embarazada: PANI pide cárcel para sospechoso de abusar de menor en Pococí

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) solicitó formalmente apersonarse en el proceso judicial que se sigue contra un hombre sospechoso de violación calificada en perjuicio de una niña de 11 años, con el objetivo de que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva.

El caso involucra a un hombre de apellidos Padilla Granados, quien, de acuerdo con la investigación preliminar, sería el padrastro de la menor que está embarazada.

La niña tiene seis meses de embarazo. Foto ilustrativa (Jonathan Jiménez)

Tras su detención, el imputado fue presentado ante el Juzgado Penal, donde el Ministerio Público solicitó que permaneciera en prisión mientras avanza el proceso penal.

Sin embargo, la autoridad judicial rechazó dicha solicitud y ordenó la aplicación de medidas alternas, entre ellas mantener domicilio y trabajo fijos, abstenerse de molestar o perturbar a la víctima, no ingresar al barrio donde reside la menor y no acercarse a menos de un kilómetro de ella, su vivienda o su centro educativo.

Ante esta resolución, tanto la Fiscalía Adjunta de Pococí como el PANI manifestaron su oposición. La Fiscalía ya presentó la apelación correspondiente y está a la espera de que el Tribunal Penal programe una nueva audiencia para insistir en la imposición de la prisión preventiva; el PANI busca reforzar la protección integral de la niña dentro del proceso judicial.

“PANI solicitó apersonarse en el proceso judicial con el fin de que se dicte la prisión preventiva contra el sospechoso de violación”, indicó el PANI.

Según información oficial, el caso salió a la luz pública el pasado miércoles, cuando la menor fue ingresada al Hospital de Guápiles, donde se determinó que presentaba un embarazo de aproximadamente seis meses.

Las autoridades recalcaron que el proceso se mantiene bajo estricta reserva, en resguardo de los derechos de la víctima, y reiteraron el compromiso institucional de velar por su seguridad y bienestar.