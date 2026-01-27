Compañero de diplomado convirtió una celebración en pesadilla para una mujer

Un hombre de apellido García Araya fue hallado responsable de causar la peor pesadilla a una compañera de clases de un diplomado.

El sujeto fue declarado culpable por los jueces del Tribunal Penal de Heredia de abuso sexual y violación contra una compañera, de acuerdo con las pruebas aportadas por la Fiscalía de San Joaquín de Flores. Por estos hechos, fue sentenciado a 20 años de prisión.

La pena fue dictada este lunes 26 de enero por el Tribunal Penal de Heredia.

García Araya fue condenado a 20 años por el daño causado a su propia compañera de clase.

“De acuerdo con la acusación, la ofendida y el imputado fueron compañeros en un diplomado, por lo cual participaron en una celebración por la culminación de los cursos, la cual se realizó el 17 de julio del 2018.

“Según la prueba aportada, una vez que finalizó el evento, García invitó a la víctima y a dos compañeros más a su casa en Barrantes. Horas más tarde, el hombre aprovechó un momento a solas con la mujer y cometió las agresiones”, señalaron en el Ministerio Público.

Mientras la sentencia queda en firme, el imputado deberá cumplir seis meses de prisión preventiva.

