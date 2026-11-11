Caso de señor desaparecido cuyo caballo apareció a la orilla de río tuvo el más triste de los finales

El caso por la desaparición de don Manuel Morales, de 66 años, cuyo caballo apareció a la orilla de un río en Pérez Zeledón, tuvo el más triste de los finales.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicando que tras intensas búsquedas realizadas por familiares y varias personas, el cuerpo del adulto mayor fue encontrado dentro de ese río, en el sector de Bajo Las Esperanzas, en Pérez Zeledón.

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“A eso de las 5:40 a.m. se alerta a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo de este hombre de apellido Morales, específicamente en un río. Aparentemente, este había sido reportado como desaparecido desde el domingo y ayer es ubicado en este sector”, informó la Policía Judicial.

Las alarmas se encendieron el fin de semana, cuando don Manuel salió de su casa a caballo y horas después, sus seres queridos únicamente encontraron al equino junto al perro que también acompañaba a Morales.

Esta fue la última fotografía que Raquel se tomó junto a su papá. Foto tomada de Facebook. (Facebook/Esta fue la última fotografía que Raquel se tomó junto a su papá. Foto tomada de Facebook.)

La triste noticia sobre la muerte de don Manuel también fue confirmada por su hija, Raquel Morales, quien en su perfil de Facebook le dedicó un sentido mensaje a su padre para agradecerle todo lo que le dio en vida.

“No tengo palabras para describir lo agradecida que estoy con Dios por haberme regalado al mejor papá de este mundo. Esta es nuestra última foto juntos, un recuerdo que voy a guardar en mi corazón por el resto de mi vida. Ese día me diste mi fruta favorita, me llevaste a conocer un proyecto que soñabas hacer, me pusiste tus botas y tu sombrero. Sin saberlo, estábamos construyendo uno de los recuerdos más valiosos que me quedarían de ti.

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“Papito mío, te buscamos y te encontramos. Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para traerte de regreso. No de la manera en que soñábamos, pero al menos ahora sabemos dónde estás y podremos darte el último adiós”.

Los familiares y seres queridos de don Manuel agradecieron la ayuda que recibieron durante la búsqueda, principalmente de grupos de voluntarios.