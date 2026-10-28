Caso Éxodo: ¿Qué pasará con Don Stockwell? Esta es la fecha máxima para conocer cuál será su destino

La audiencia de medidas cautelares del caso Éxodo, en el que figura como imputado el conocido empresario Don Stockwell, llegó a su fin este miércoles, tras varios días de sesiones.

Aunque la audiencia concluyó alrededor del mediodía, todavía no se han definido las medidas cautelares que se impondrán a Stockwell y a los otros 17 imputados en el caso.

Sin embargo, ya se dio a conocer la fecha límite que tendrá el juez a cargo para dictar la resolución, en la que se conocerá si este acepta la solicitud de la Fiscalía de imponerle prisión preventiva al empresario de eventos.

LEA MÁS: CTP investiga a la empresa del bus que volcó en Sarapiquí y revela cuáles documentos tenía al día

Walter Chaves, abogado de uno de los imputados de apellido Arrieta, confirmó a La Teja que el Juzgado tendrá el próximo 10 de noviembre para emitir una resolución, la cual será comunicada de forma escrita y digital a cada uno de los respectivos defensores.

Chaves explicó que, en virtud de resoluciones de la Sala Constitucional, la prisión preventiva instrumental o provisional que cumplen varios de los imputados no puede superar el plazo de un mes, por lo que ese es el tiempo máximo para que se dicte una resolución.

Don Stockwell aseguró que todo se trató de un malentendido. Fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Aunque el juez no dio a conocer la fecha en la que daría a conocer su decisión, se especula que esto podría ocurrir a mediados de la próximo semana.

En el caso de Stockwell, este es investigado por el presunto delito de legitimación de capitales, pues, según la tesis de las autoridades, este habría recibido dinero producto del narcotráfico para financiar una serie de eventos.

LEA MÁS: Tercera mujer murió tras vuelco de bus que iba rumbo a aguas termales

Según la Policía Judicial, ese dinero habría sido aportado por Edwin Vargas García, un presunto líder narco conocido como Sobrino, quien actualmente se encuentra encarcelado.

En su declaración indagatoria, Stockwell dijo que él desconocía de dónde provenía el dinero y que conoció a Vargas por medio de otro empresario de eventos apellidado Barboza.

Sin embargo, este último imputado declaró a las autoridades que Stockwell sí era consciente de dónde venía el dinero que Sobrino entregó para el financiamiento de los eventos masivos.

Tras ser detenido el pasado 7 de octubre, Stockwell fue dejado en libertad poco después, pero se mantiene apegado al proceso.