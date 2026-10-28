Tercera mujer murió tras vuelco de bus que iba rumbo a aguas termales

Una tercera mujer murió tras el vuelco de un bus que llevaba a un grupo de adultos mayores de excursión a las aguas termales de La Fortuna de San Carlos.

La víctima fue identificada como Marina Castro, de 69 años, de acuerdo con el OIJ falleció en el hospital de Guápiles.

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles 28 de octubre en Sarapiquí. Con este fallecimiento, ya son tres las mujeres que perdieron la vida en el vuelco que sufrió el autobús durante el paseo.

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El bus que volcó en Sarapiquí y en el que murieron dos mujeres iba de excursión y pertenece a Transportes Transpal de Guápiles. Foto: Alejandra Morales (Alejandra Morales/Alejandra Morales)

La primera fallecida en esta tragedia fue Isabel Brenes Mora, de 62 años, vecina de Suerre de Jiménez, Pococí, ella estaba ilusionada por este paseo, Brenes quedó prensada en el bus y fue identificada por una hija.

La segunda víctima mortal fue Ramona Cruz, de 70 años, el Colegio Académico de Jiménez lamentó la muerte de ella, pues una funcionaria de esta institución era hija de doña Ramona.

Marina Castro Salas se convirtió en la tercer víctima de este vuelco de bus, vecinos de Jiménez señalaban que era una mujer con un gran carisma que siempre regalaba una linda sonrisa.

Tres mujeres fallecieron en el trágico accidente del bus ocurrido en Sarapiquí. Foto Facebook. (Facebook)

Ramona Ruiz murió cuando la llavaban en ambulancia al hospital de Guápiles. Foto Facebook. (Facebook)

Doña Marina Castro falleció en el hospital de Guápiles. Foto Facebook. (Facebook/Tres mujeres fallecieron en el trágico accidente del bus ocurrido en Sarapiquí. Foto Facebook.)

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Las tres formaban parte de un grupo de adultos mayores que se reunían todos los miércoles en el salón de Anita Grande de Jiménez, Pococí.

Habían planeado la excursión para celebrar el día de la madre atrasado, pues paseaban una vez al año.