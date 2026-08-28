Caso Gallo tapado: ¿Se recuperaron los ¢3.293 millones que extesorero de BN sustrajo de bóvedas? Esto se reveló en el juicio

Este jueves, un extesorero del Banco Nacional, de apellido Olivas, fue condenado a 30 años de cárcel por el caso Gallo Tapado, en el que fue acusado por la sustracción de ¢3.293 millones de las bóvedas de la entidad bancaria.

Tras darse a conocer la condena contra Olivas, una de las principales preguntas que surgieron fue: ¿Qué pasó con el dinero robado? ¿Se logró recuperar todo ese dinero?

Durante la lectura de la sentencia, el juez Franz Paniagua respondió esa incógnita con la siguiente oración: “También se ha tomado en cuenta que debe abonarse que el Banco Nacional de Costa Rica no ha logrado recuperar ni un colón de lo sustraído”, dijo el juez.

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Pese a la detención y el proceso que se llevó a cabo contra Olivas, el Banco Nacional no logró recuperar nada del dinero sustraído, pero ante los daños sufridos presentó una acción civil resarcitoria, la cual fue aceptada parcialmente por el Tribunal.

Olivas fue condenado a 30 años de cárcel por la millonaria sustracción. (Fotografía de archivo / Mayela López. / Foto arte: La Nación/Fotografía de archivo / Mayela López. / Foto arte: La Nación)

De esta manera, los jueces condenaron al extesorero a pagarle al banco la suma ¢3.293 millones por concepto de daño patrimonial, además de ¢2.427 millones por concepto de costas procesales y personales de la demanda civil resarcitoria.

Pero esa no fue la única condena civil contra Olivas, pues el Tribunal declaró con lugar la demanda civil resarcitoria de la Procuraduría General de la República, sentenciando al extesorero al pago de ¢50 millones al Estado por concepto de daño social.

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El juez Paniagua también dio a conocer que se ordenó el comiso del dinero a favor del Estado que fue secuestrado a Olivas de su cuenta bancaria, específicamente un total de ¢60 millones.

A esto se suman los montos de ¢209 mil, ¢1,5 millones y $100 que fueron decomisados en los operativos realizados en dos casas en Montes de Oca y Goicoechea.

Por su parte, el Banco Nacional indicó que “continuará atendiendo las etapas procesales que correspondan y respaldará todas las acciones orientadas a la determinación integral de responsabilidades y a la recuperación de los recursos involucrados, conforme lo dispongan las autoridades competentes”.

El extesorero habría aprovechado el punto ciego de una cámara para llenar sobres de manila con fajos de dinero. (Foto: Cortesía de Telenoticias para La Naci)

En este caso, conocido policialmente como “Gallo Tapado”, Olivas fue acusado de la sustracción de ₡3.293 millones de las bóvedas de la sede central del Banco Nacional, ubicada en San José.

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De acuerdo con la investigación, el extesorero habría aprovechado su puesto para sustraer fajos de billetes que escondía dentro de sobres de manila, aprovechando un punto ciego de una cámara de seguridad.

El nombre del caso se estableció luego de que las autoridades judiciales determinaron que Olivas destinó gran parte del dinero a la compra masiva de lotería de la Junta de Protección Social.