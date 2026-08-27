Caso de joven motociclista asesinado por sicarios tras choque tendría inesperado giro que lo cambiaría todo

El caso del joven motociclista que fue ejecutado por unos sicarios tras un leve choque en Alajuela podría dar un giro que cambiaría por completo la investigación.

Esto se debe a que los investigadores estarían analizando una versión preliminar que apunta a que los asesinos, en apariencia, se habrían confundido de objetivo y habrían acabado con la vida de un muchacho inocente.

Así lo dio a conocer a La Teja una fuente cercana al caso, la cual indicó que los agentes están trabajando para confirmar si en efecto el motociclista apellidado Barrantes, de 23 años, fue asesinado por un error de los sicarios.

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Como parte de la investigación que se sigue en ese caso, este jueves, a las 4 a.m., el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó una vivienda ubicada en la localidad de San Blas de Cartago.

Según la información brindada por la Policía Judicial, esa vivienda fue allanada debido a que se cuenta con información de que el carro usado por los sicarios en el crimen, ocurrido el pasado 18 de agosto en barrio San José de Alajuela, salió de esa casa.

“Gracias a las diferentes diligencias de investigación se logró determinar que ese vehículo, en apariencia, salió de la vivienda allanada este jueves.

El crimen ocurrió a plena luz del día. Captura video ANI. (ANI/El crimen ocurrió a plena luz del día. Captura video ANI.)

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“Durante el operativo se logró el decomiso de dos motocicletas, aparatos electrónicos, municiones similares a las usadas el día de los hechos, además de otros elementos de importancia”, destacó el OIJ.

Pese al operativo, los agentes judiciales no lograron detener a ningún sospechoso. Una información extraoficial que trascendió tras este operativo es que, en apariencia, los sospechoso podrían estar ligados a la banda narco de Los Maruja.

El crimen por el que se busca a estos sujetos quedó grabado en una cámara de seguridad y en dicho video se observa cómo los delincuentes usaron su carro para golpear con el retrovisor la moto conducida por Barrantes.

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Tras el choque, el joven se detuvo a pocos metros después sobre una acera, y ese momento fue aprovechado por un hombre que descendió del carro y lo atacó a balazos.

Minutos después, la Policía encontró el carro que usaron los sujetos, completamente quemado, no muy lejos de donde ocurrió el homicidio.