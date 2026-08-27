La fría reacción del hombre que mató a Carolina Mora: esto fue lo que compró como si nada pasara

Sin ningún remordimiento, así es como habría actuado Álvaro Padilla Palma después de matar a Carolina Mora González, la madre de su hijo de tan solo cuatro años.

Los jueces confirmaron, al dictar la sentencia contra Padilla, que horas después del crimen él habría utilizado el celular de Carolina para responder mensajes de sus familiares como si ella siguiera viva y al día siguiente compró videojuegos con la tarjeta de crédito de la mujer.

Durante la conclusión del debate, los jueces del Tribunal Penal de Heredia dijeron que analizaron 14 indicios que, en conjunto, los llevaron a confirmar que Padilla Palma fue el responsable del femicidio de Carolina.

LEA MÁS: Sentencia por femicidio de Carolina Mora dejó lágrimas y tranquilidad: esto pasó con su hijo

Doña Flora González (con gafas) junto a su hijo Nelson, escucharon la sentencia por el femicidio de su pariente. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

De acuerdo con el juez Pablo Cedeño, el 31 de diciembre de 2024, un día después del asesinato de Carolina, se realizaron nueve compras de videojuegos utilizando su tarjeta de crédito.

“Los accesos a la página en los que se realizaron las nueve compras fueron realizados a través de su celular, no de ningún otro, desde la 1:38 horas hasta la 1:50 horas de ese 31 de diciembre, con la tarjeta de crédito de Carolina”, señaló Cedeño durante la lectura de la sentencia.

Álvaro Padilla Palma sentenciado por matar a la mamá de su propio hijo. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

La mujer fue vista por última vez con vida el 30 de diciembre de 2024, cuando salió de su casa con la intención de comprar un nintendo para su hijo, y por el que el papá de la criatura, aparentemente, la iba a asesorar para comprar el mejor.

Carolina nunca regresó a casa. Eso despertó la sospecha de su mamá, doña Flora González, y de otros familiares. Esa misma noche, su cuerpo fue encontrado en el Parque Ecológico La Fuente, en Belén de Heredia.

Los allegados de carolina llevaron el rostro de la víctima hasta el último día del juicio. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Se hizo pasar por Carolina

Otro de los indicios analizados por el Tribunal fue el uso del celular de Carolina después de su muerte.

“Usted se apropia del celular de Carolina, de doscientos mil colones, del bolso, la cédula, de una tarjeta de crédito y comienza al desvío de la atención de las autoridades, al enviar respuestas rápidas de ‘ya casi llego’ hacia a familiares una vez que esta ya se encontraba fallecida”, manifestó el juez.

Para el Tribunal, estas acciones tuvieron como objetivo desviar la atención de los familiares y de las autoridades cuando Carolina ya había sido asesinada.

Carolina Mora González fue asesinada el 30 de diciembre del 2024. (Tomada de redes sociales)

Las evidencias encontradas en la escena

Entre los objetos localizados había una piedra de aproximadamente 10 centímetros de diámetro con sangre humana y una regla con un grosor de 2,5 centímetros.

Estos elementos fueron considerados por los jueces como compatibles con las armas utilizadas para atacar a la mujer.

Además, el juez Cedeño explicó que el sitio donde encontraron el cuerpo de la víctima estaba alejado del sendero.

“El lugar donde usted le dio muerte (se refiere a Carolina) no es un lugar que está dentro del sendero por las autoridades municipales para el recreo de las personas, el cuerpo quedó a varios metros de donde termina el sendero”, indicó.

Según el análisis realizado por los jueces, esto permitió concluir que Carolina habría sido llevada hasta una zona donde quedara fuera de la vista de terceras personas.

“Esto nos hace deducir de que usted la introdujo más allá de la observación de terceras personas y de una manera sumamente violenta y agresiva para darle muerte, arrastrarla unos dos a tres metros para ocultarla en la maleza de ese sector”, agregó Cedeño.

Esto pasó con el hijo de Carolina

Sujetados de la mano y con lágrimas, doña Flora González y su hijo Nelson Mora salieron este jueves del Tribunal Penal de Heredia después de escuchar la sentencia de 50 años por el femicidio de Carolina.

Eran la madre y el hermano de Carolina, cuyo asesinato dejó a una familia marcada por el dolor y, especialmente, a un niño de apenas cuatro años sin su madre.

“Estamos satisfechos, se logró justicia. Es doloroso porque uno vuelve a revivir todo el dolor de esa época, pero se hizo justicia”, dijo Nelson Mora al salir de los tribunales.

Ahora, además de enfrentar la ausencia de su hermana, Nelson tiene bajo su responsabilidad al pequeño hijo de Carolina.

“Mi sobrino está ahora a cargo mío por medio del PANI”, contó.

El niño sabe que su mamá murió, pero por su corta edad, aún no es plenamente consciente de lo ocurrido.

“Él no está consciente de lo que pasó, sí sabe que la mamá falleció. Él está con psicólogo”, explicó Nelson.