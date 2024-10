Caso Keibril: Bisabuela de la bebé declaró y el imputado reaccionó haciendo gestos

La bisabuela de Keibril contó que al imputado no le gustaba que fuera a la casa de él y su hija. Fotos: Jorge Navarro (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

La bisabuela de Keibril, Auxiliadora Cerdas, fue una de las testigos del juicio por el robo de la bebé Keibril, ella narró ante los jueces de los tribunales de Cartago, donde se realiza el debate, que la relación que tenía con el imputado, de apellido Casasola, no era buena.

“Él no me quería, no le gustaba y no quería que yo fuera a la casa de mi hija, no sé por qué, pero mi hija (abuela de Keibril) me decía eso”, dijo Cerdas.

Ella contó que por la situación su yerno visitaba muy poco a su hija Fabiola Amador y que nunca sospecharon nada raro, además reconoció que Casasola era un buen papá con la bebé que tenía con su hija, se preocupaba porque no le faltara nada, ni la leche, pañales y atendía a la pequeña.

La bisabuela contó que ella lo único que sabía es que su nieta de 12 años decía que el papá de la bebé era un compañero de la escuela, pero ella no conocía más detalles sobre lo que había pasado.

El sospechoso pasa el juicio tomando apuntes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El día que Keibril desapareció la bisabuela estaba en la casa de su hija y nieta, ya Casasola no vivía ahí porque su hija y él se habían separado.

“Cuando yo llegué a la casa le pregunté a mi hija (Fabiola) dónde estaba mi nieta, y me dijo que andaba con la bebé cobrando unos números de una rifa, pero que ya casi regresaba”, declaró.

Ese día, un ratito después, les avisaron que se habían robado a Keibril en Santiago de Paraíso de Cartago, por lo que decidieron irse para la casa de Rebeca, hermana de Fabiola y hija de doña Auxiliadora, ya que la menor de 12 años se fue a ese lugar.

Ella narró que Fabiola llamó al imputado para que le hiciera el favor de llevarla porque él tenía carro y era urgente.

Keibril Amira García Amador

“Mi hija me dijo, ‘mami, mami, voy a salir para que (dice el nombre del imputado Casasola) me lleve’, yo le dije, ‘yo también voy’”, declaró la mujer.

Cuando Casasola llegó le dijo a doña Auxiliadora que no se subiera porque no la iba a llevar.

“No me quiso llevar, me dijo ‘a usted, no la voy a montar’ y mi hija se fue con él, y yo tuve que esperar otro carro de un conocido para irme”, dijo.

La bisabuela dijo al tribunal: “No sé por qué no me quería, un día dijo que me iba a matar”.

Mientras la testigo declaraba, el testigo varias veces tuvo una risa burlesca y los jueces le dijeron que evitara estar haciendo caras. Además, se la pasa tomando apuntes, sin mirar a los testigos.

La abuela aseguró que ella nunca pensó que Casasola se hubiera llevado a la bebé porque su nieta les dijo que un hombre encapuchado se la robó, ella la abrazó cuando ocurrieron los hechos y eso fue lo que la menor contó.

El Pani se llevó a la menor de 12 años y a sus dos hijos.

El viernes va a declarar un agente del Organismo de Investigación Judicial en la mañana.